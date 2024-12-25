日外相岩屋毅訪中會晤王毅　抗議中國在與那國島海域「設置浮標」

▲日本外務大臣岩屋毅25日訪問中國，與中國外交部長王毅展開長達3小時的會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本外務大臣岩屋毅今（25）日正式展開訪問中國行程，先後與中國外交部長進行會談，並受到中國國務院總理李強接見。雙方針對建構穩定的日中關係交換意見，其中岩屋毅向王毅表達，針對中國在沖繩縣與那國島南方海域設置浮標一事表達不滿。同時，岩屋毅期盼中方能夠儘快解除針對日本水產品的進口禁令。

根據《日本放送協會》，日本外務大臣岩屋毅25日前往北京，正式展開訪問中國行程，是時隔1年8個月再度有日本外務大臣訪中。岩屋毅首度與王毅進行面對面的交流，雙方會談時間長達3個小時。岩屋毅強調，期盼日中兩國能夠持續發展「戰略性互惠關係」，共同為國際社會與地區盡責，謀求地區與國際社會和平繁榮。

對此，王毅則在會談之初提到，「中國與日本是近鄰，中日關係在意義上超越單純的兩國關係。一旦中日關係穩定發展，則亞洲局勢會跟著穩定。亞洲局勢的穩定，在全球局勢扮演關鍵角色。中國堅持在正確的軌道上，共同發展戰略性互惠關係，期盼雙方能夠遵守共識，以合作夥伴的身分，不對彼此造成威脅。」

根據日媒《讀賣新聞》，岩屋毅在會談上向王毅表達日本對於中國抱持的不滿，包括在沖繩縣與那國島南方的日本專屬經濟海域（EEZ）上，發現中國新設置的浮標，認為中方此舉無疑只會對日中關係造成負面影響。

▲岩屋毅獲得中國國務院總理李強接見。（圖／達志影像／美聯社）

同時，岩屋毅在會談上針對東海（東中國海）釣魚台（日方稱尖閣諸島）海域情勢、中國軍事活動頻繁、中國單方面在東海開發資源等議題表達擔憂。岩屋毅也向王毅表示，期盼中方能夠儘快恢復進口日本水產品、確保日本人在中國的安全。

岩屋毅也邀請王毅能夠在明年訪問日本，雙方在推動「戰略性互惠關係」達成共識，並有一展開日中兩國高層在經濟方面的對話。另外，雙方也談到北韓（朝鮮）和俄羅斯強化軍事合作。

25日上午，岩屋毅獲得中國國務院總理李強接見。岩屋毅提到，日本首相石破茂11月15日在秘魯與中國國家主席習近平會晤，認同日中兩國關係極為重要，在推動日中戰略性互惠關係等達成共識。李強則表示，期盼中日兩國能夠加強合作，推動兩國關係持續且穩定發展。