強調兩岸問題須靠對話解決！岩屋毅訪中前受訪：台灣應該「無事」

▲日本外務大臣岩屋毅。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社台北25日電

日本外務大臣岩屋毅今天展開訪問中國行程之前，接受鳳凰衛視訪問。對日本國內存在「台灣有事，就是日本有事」的論調，他表示，不喜歡這種論調，認為「台灣應該是『無事』，而不是『有事』」。

岩屋毅今天應邀訪問中國，預計會討論中國恢復日本水產品進口等議題。

鳳凰衛視24日刊出岩屋毅到訪中國前的訪問。記者提問，最近日本自民黨的議員或高官訪問台灣，發言稱「台灣有事就是日本有事」的言論，在日本國內也被提及。問岩屋毅台灣有事是否就是日本有事，及日本首相石破茂政權對台灣的基本立場是什麼。

岩屋毅回應，「我個人不喜歡『台灣有事』這個說法。台灣應該是『無事』，而不是『有事』。台灣是日本重要且有淵源的友人。但是，我們始終堅守日中建交時的共同聲明精神，堅信台灣與大陸的問題必須通過對話和平解決。台灣必須『無事』。我認為，到處提及『有事、有事』這個詞，這是不妥的。」

岩屋毅又表示，日台關係是「非正式、實務性的」。日本理解並尊重中國的立場，並維持「一個中國」原則。

他並指，「『有事』通常是指通過武力改變現狀，而這種情況絕對不應發生。這是日本的立場。」日本始終希望所有問題都能通過對話和平解決，這是日本的立場。