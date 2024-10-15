竹市關埔國小數位工具融入雙語課程　數位載具點亮雙語國際

▲美國聖地牙哥大學英語學院院長Francine Chemnick教授日前蒞臨新竹市關埔國小參與公開觀議課開心合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

美國聖地牙哥大學英語學院院長Francine Chemnick教授近日訪問新竹市關埔國小，對學校的數位創新教學環境和雙語課程給予高度評價。教授特別讚賞學校的黑板牆、開放式屋頂空間及活力充沛的雙語課堂，並用「unique」、「beautiful」和「great」等詞彙形容學校。此次參訪由國立清華大學教育與學習科技學系副教授邱富源協助安排，並帶領國外教授、清大博士生一同觀摩課程。

新竹市代理市長邱臣遠指出，隨著AI世代的到來，數位載具翻轉了教學模式與課程設計，不斷創新學與教的未來。市府秉持市長高虹安「新竹好學」施政策略，落實多元適性學習、智慧校園場域，執行教育部「班班有網路」、「生生用平板」政策，進一步推動「班班有大屏」、「一師一載具」措施，規劃每年建置800台大屏、1000台平板，連續三年提升國中小的軟硬體資訊設備，透過最新的軟硬體設備，打造數位與雙語結合的優質環境，竹市師生運用數位接軌世界、擴增視野，讓竹市的孩子成為世界的孩子。

新竹市政府教育處長林立生說明，在知識爆炸與科技迅速發展的背景下，家長在孩子的學習過程中扮演著至關重要的角色。隨著科技和社群媒體的演變，社會情緒學習(SEL)已成為全球關注的重要領域。關埔國小巧妙運用數位載具與多元學習平台，發揮雙語健康課的潛在教育價值，設計完善的跨域統整課程，實屬優質智慧教育的標竿。

在觀課活動中，學生們展示了使用數位學習平台如LoiloNote進行溝通和辯論的能力，並通過Canva等設計軟體完成小組任務，展現創意思考和數位素養。校長陳彩文表示，學校將繼續深化雙語教育和數位學習的結合，以適應全球化社會的需求。新竹市政府教育處也強調，將持續推動智慧校園計畫，提升數位學習環境，使關埔國小成為數位計畫的典範學校。

教育處表示，這次觀課課堂上，關埔國小學生們學習「我訊息」溝通技巧和參與「四角辯論」等策略，並熟練使用平板電腦和LoiloNote等數位學習平台，展現出充分的表達與溝通能力，數位工具的應用不僅提升了學習效率，也為傳統課堂注入了新的活力，除了LoiloNote，學生也用Canva等設計軟體來完成小組任務，培養了創意思考和數位素養能力。結合數位工具進行的教學模式，使抽象概念更容易理解，讓學生的學習過程也變得更加有趣和互動性。

關埔國小校長陳彩文及雙語健康教學社群的教師們全程參與了此次觀課活動，陳校長指出，感謝市府持續改善校內軟硬體數位設施設備，未來將繼續深化雙語教育和數位學習的結合，讓師生能適應快速變化的科技學習熱潮與全球化社會需求。

教育處補充，市府積極推動智慧校園，提升數位學習環境，為全市國中小配置平板電腦，建置高速校園網路，並導入各種數位學習平台。這次國際參訪的關埔國小，作為數位計畫的典範學校之一，充分展現了數位科技如何有效融入日常教學，落實竹市智慧校園與新竹好學的願景。