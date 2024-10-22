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竹市第二屆英文菁英盃　助學生提升英語力與國際競爭力

▲887位師生踴躍參與，挑戰自我。（圖／新竹市政府提供）

▲887位師生踴躍參與，挑戰自我。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

由新竹市政府主辦，國立臺灣師範大學工業教育系、光武國中及光復高中共同承辦的「第二屆英文菁英盃專業英文詞彙與聽寫能力大賽」日前在光復高中盛大舉行，吸引來自新竹縣市的887位師生踴躍參與，挑戰自我，展現優異的英語實力。

新竹市代理市長邱臣遠表示，隨著國家推行2030雙語政策，新課綱對外語能力、多元素養及學生學習歷程的豐富化提出了多項要求，因此外語能力的重要性不言而喻。此次比賽更是市長高虹安提出「新竹好學」施政策略的具體實踐，透過競賽，幫助孩子們強化英文能力，提升國際競爭力。市府特別與師大教授戴建耘團隊合作，依據GLAD全球學習與測評發展中心的PVQC認證系統，舉辦此次「專業英文詞彙與聽寫說能力大賽」。透過英文菁英盃，不僅能提升學生的英語能力，也能激發他們的學習動機，為未來與國際接軌打下堅實基礎。

教育處長林立生表示，今年辦理第二屆菁英盃，共有887位師生參加，校園主管組及教師組更有35位師長在百忙之中願意精進自己，更上層樓。學生部分，除了高中職組外，更有423位國小學生及297位國中學生在師長的指導下踴躍參加這次比賽。透過比賽，除了了解自己的長處之外，更能知道如何讓自己的學習再提升，也透過比賽與其他學校優秀的學生交流，達到「以賽促教」、「以賽促學」以及「以賽促交（流）」。

教育處表示，第二屆菁英盃比賽共分6組，考試內容包含「專業英文聽寫能力項目」、「英文文法聽寫能力項目」、「專業英文詞彙項目」、「一般英文單字項目」及「專業英文口說測驗 (Speaking Tests)」四類，其中「口說測驗」項目為今年新增項目，僅開放高中與高中職外語類科生組、高職組、教師組及校園主管組選測，而「專業英文詞彙項目」則包含「教育」、「商業與管理」、「數位多媒體設計」、「餐飲」、「觀光」、「生活與職場 (ELW, everyday life and workplaces)」以及「生活與校園課堂英文」等21個科別，測驗時間為70分鐘。

教育處指出，竹市自90學年度起引進外師，讓國小校校有外師，近年來也推展雙語教學，今年更配合教育部擴大引進外籍英語教師計畫，共聘用73名外師，希望透過中外師的協同合作，提供豐富的英語學習環境，讓學生能自信地用英文表達自己的想法，與世界交流，「讓新竹的孩子，做世界的孩子！」

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