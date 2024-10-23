因應竹苗區國中會考變革　竹市攜手苗縣首創陪伴教師交流計畫

▲兩縣市教育處長討論計畫執行方向。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應竹苗區會考制度的重大變革，新竹市政府在第一時間提供四大措施，包括推動適性入學宣導、優化教師教學、強化學生適性輔導及持續評估與精進，幫助竹市家長與學生迅速掌握新制度。教育處表示，為優化教學並促進竹苗地區國中小學間的教育合作與專業發展，竹市府與苗栗縣政府於10月22日攜手推動「竹苗區聯盟陪伴教師交流計畫」，加強學校間的教學經驗分享，邀請優秀陪伴教師到受訪學校進行教學觀察、交流與指導，透過教學觀察與專業陪伴，協助受訪學校教師反思教學策略，優化課堂設計，提升學生學力表現。

新竹市代理市長邱臣遠表示，市府團隊積極落實高虹安市長「新竹好學」教育願景，此次竹苗區聯盟陪伴教師交流計畫不僅著重於教學技巧的分享，更強調縣市上的合作教學反思與創新。透過陪伴教師與受訪教師的深度交流，教師得以突破教學上的盲點，針對學生的學習需求調整教學策略，並透過具體案例與數據提升課堂互動與教學質量。

教育處長林立生指出，此計畫不僅提供教師們交流的平台，更透過具體的教學指導，促進教師的專業成長與教學創新，進一步實現教育均衡發展與學力提升，將有助於竹苗地區學校在教學品質上的整體進步。

苗栗縣長鍾東錦重視教育，他認為通過這一循環的教學觀察與反思過程，教師不僅能夠分享各自的教育經驗，更能因應學生的學習需求，調整課堂互動模式，激發學生的學習興趣。

苗栗縣教育處長葉芯慧表示，透過此類跨縣市合作機制，竹苗地區的學校將在教學創新與專業發展上持續前行，為教育品質提升注入持久動能，並提供教師們更多專業交流機會，進一步促進地區間的教育資源均衡發展。

教育處指出，竹市府將持續支持這類教育創新計畫，藉由引入優秀的教學資源與經驗，促進竹苗地區教師的專業成長，實現學生學力與教學品質的雙重提升。此計畫分為三階段，由陪伴教師先進行觀課，並與受訪教師共同討論教學策略，藉著進行示範教學，最後回到教室觀察受訪教師運用新學到的教學方法。

教育處說明，竹市與苗縣將全力配合新制度的推行，已預先責成各校準備多元化的適性入學輔導機制，積極協助學生適應免試入學積分制度的變革，確保竹苗區學生能在公平競爭的環境中充分發揮潛力，市府將持續關注新制度的執行情況，與學校、家長及社會各界共同努力，讓竹市苗縣學生都能「選其所適、愛其所選」，進入心中理想的學校就讀。