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竹市光武國中西班牙走讀課程紀錄片首映　走出國界、放眼世界

▲邱臣遠代理市長與市民一同觀賞光武國中西班牙走讀課程紀錄片首映大合照。（圖／新竹市政府提供）

▲邱臣遠代理市長與市民一同觀賞光武國中西班牙走讀課程紀錄片首映大合照。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

「走出國界，放眼世界！」2024年暑假，光武國中師生共32人前往西班牙，展開為期15天的朝聖之旅，除了完成5天徒步健走120公里的壯舉，更將一系列走讀課程拍攝成紀錄片，並於10月17日在巨城威秀影城9廳舉辦首映會。新竹市代理市長邱臣遠今(17)日前往觀賞紀錄片首映表示，此次走讀課程校方將旅程拍攝的影像製作紀錄片，透過畫面分享感動，並將在巨城購物中心3樓舉辦攝影展，歡迎民眾前來感受孩子們在15天中的蛻變歷程。

「讓新竹的孩子，做世界的孩子！」邱臣遠表示，竹市致力於推動國際教育，透過外籍教師增聘及國際教育課程，鼓勵學校透過課程與活動擴展學生的國際視野，讓他們能以更開放的心態理解不同國家之間的異同。市府每年與姊妹市美國庫柏蒂諾市及日本岡山市進行學生文化交流參訪，並鼓勵學校申請國際教育計畫，透過課程及線上或實體的交流，進一步提升竹市學子的國際視野。

邱臣遠說，這次的旅程不僅讓同學們了解國際性的文史教育及語言文化，更加深彼此的關係。「人生沒有白走的路，每一步都算數」，這次的活動對孩子們來說是打開世界大門的機會，期望如此有意義的教育活動能持續進行。

教育處長林立生表示，為推動國際教育，竹市各校在課程設計及國際交流上，努力為學生提供學習架構和機會，讓孩子們能與世界建立友誼，透過實際的交流與體驗，更深入地理解彼此文化的異同。在這套課程中，神奇數字「0、6、10、120」更印證了光武國中所提供的深刻且具體的國際交流體驗，學生以「0個行李箱、走讀6個世界文化遺產、認識超過10個國家友人及5天徒步120公里」深層且貼切的國際交流體驗。

光武國中校長黃信騰表示，參與走讀的學生自3月起便需參加前行課程，以國際教育為核心理念，發展出體能訓練的「身體文化」課程、拉近溝通的「西班牙語言」課程、導覽史地文化的「走讀文史」課程、關注西班牙永續發展對策的「SDGs全球議題探究」，還有根據裝備、食衣住行等分組的「共讀西班牙」等5套課程，全面提升學生的學習體驗。

教育處補充，「世界走讀是找到回家的路」，光武國中西班牙走讀課程是全台首團，希望學生可以認識許多國家的夥伴朋友，透過理解各國的文化差異和關注國際議題，學生不僅能發掘故鄉的美，更能彰顯台灣的價值，並介紹給國際友人，讓學生經由實際溝通，建立跨國情誼，和世界做朋友。

凱擘新竹 蔡文綺 採訪報導

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