劉靜怡罵民進黨慘遭封殺　趙少康：柯建銘理直氣壯把大法官當附隨

▲柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院24日進行大法官人事同意權案投票，民進黨51席立委卻對大法官被提名人劉靜怡投下反對票，民進黨團總召柯建銘稱因為劉靜怡一路罵民進黨，所以投給劉就開除黨籍。對此，前中廣董事長趙少康今（25日）表示，柯建銘昨日列出劉靜怡的「罪狀」，只因為劉靜怡說了實話，就被民進黨團封殺，總統把憲法當災難，民進黨團把大法官當附隨跟政治鬥爭的工具，還理直氣壯，一點都不覺得自己有問題。



趙少康表示，立法院昨天行使大法官人事同意權審查投票，7個人全部被封殺當然剛好而已，但是民進黨團用開除黨籍的強烈手段，對劉靜怡投下不同意票，讓她只得到民眾黨的8票同意票，不只人事案無法通過，還遭到羞辱。

趙少康表示，柯建銘事後受訪理直氣壯的說，因為劉靜怡「一路辱罵民進黨」，所以黨團決定「卡劉」，柯建銘列出劉靜怡的「罪狀」，罵蔡英文跟蘇貞昌貪污、蔡英文論文是假的、羞辱王義川蠢到爆。

趙少康直言，平心而論，劉靜怡對蘇貞昌、蔡英文、王義川的評論都很中肯，只是因為政治不正確，就被民進黨視為寇讎，甚至不惜給賴清德跟蕭美琴難看，都要強力封殺，更可惡的是，柯建銘把大法官當民進黨附隨跟政治鬥爭的工具，還理直氣壯，一點都不覺得自己有問題。

趙少康提到，劉靜怡支持「廢死」，所以國民黨不同意她出任大法官，而現在的憲法法庭會離民意這麼遠，就是因為大法官都是蔡英文提名，同質性太高，本來大法官就應該有不同意見、不同的意識形態，不同的見解，開會的時候才會有火花，但是現在的大法官都支持民進黨，以民進黨意為依歸，所有判決都附和政府的立場，成為民進黨法案審查失利的「救濟」。

最後，趙少康強調，因為劉靜怡對民進黨的藏汙納垢說了實話，就被民進黨團封殺。今天是行憲紀念日，總統卻把中華民國憲法當災難，民進黨團把大法官當附隨，大法官自己無視憲政體制，甘願成為民進黨的打手，真是諷刺。

▼司法院大法官被提名人劉靜怡。（圖／資料照）