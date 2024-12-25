反擊網軍稱她「賣台戰犯」　劉靜怡嗆：提名的賴總統也有叛國之嫌？

▲司法院大法官被提名人劉靜怡。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

立法院24日進行大法官人事同意權案投票，原本預估獲得白營支持的被提名人劉靜怡有望出線，民進黨51席立委卻全數投下反對票，民進黨團總召柯建銘甚至稱，投給劉就開除黨籍。對此，劉靜怡今（25日）表示，大家想問的，應該去問總統府和民進黨團才對吧？尤其從昨天，不斷出現一堆謠言，應該都是出自網軍，把她描繪成「賣台亡國」戰犯，如果她是黨團所講的那種戰犯，那麼提名她的賴總統不是也應該有叛國之嫌嗎？自己只好用回憶錄連載奉陪。

劉靜怡稍早發文表示，給媒體朋友們，從昨天中午起，就有不斷來要求專訪甚至直播的邀約，對她稍有所知的人，應該知道她原則上不會配合不認識者的邀約，自己不靠媒體營生的人，抱歉了。

劉靜怡強調，自己想講的話、想提供的資料，都會陸續貼在自己的版面上（這總該是她的言論自由和資訊傳播自由吧？），大家想問的問題，應該去問總統府和民進黨團才對吧？

劉靜怡說，尤其從昨天的記者會開始，就不斷講出一堆沒有確切證據的謠言（應該都是出自網軍製作的梗圖吧），把她描繪成「賣台亡國」的戰犯，這些人有問過她嗎？國會議員的言論免責權的範圍有這麼大嗎？如果她是黨團所講的那種戰犯，那麼提名她的賴總統不是也應該有叛國之嫌嗎？

最後，劉靜怡說，既然採取不斷提油救火的策略，那自己只好用回憶錄連載奉陪。

▼總統賴清德。（圖／取自賴清德Youtube）