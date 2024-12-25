17歲啦啦隊長聖誕節前被殺　家人追蹤手機「發現她渾身血中刀」

▲少女慘遭殺害。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

美國加州17歲少女安潔莉娜(Angelina Camillia Gonzales)在聖誕節前遭到殺害，身為啦啦隊長的她參加活動後沒有回家，家人透過手機定位追蹤，發現她渾身是血，身上還有刀傷。

阿祖薩(Azusa)警方表示，20日晚上10時左右他們接到報案，前往North Soldano大道發現被刺傷的安潔莉娜，緊急將人送往醫院，不久後仍被宣告死亡。

安潔莉娜的家人指控，女兒的死與18歲前男友羅格里德斯(Daniel Rodriguez)有關，他們追蹤女兒的手機定位發現，那天女兒前去參加啦啦隊派對活動後，被前男友帶走，並帶回前男友家中。

死者父親卡拉巴洛(Robert Caraballo)表示，「我抵達現場時，發現警方已經封鎖進行蒐證，那裡已經是犯罪現場了，我衝到員警身邊，告訴他們『我女兒在這！我女兒在這』，我只是想要找到女兒，然後他們才告訴我噩耗」。

卡拉巴洛表示，他曾多次警告過女兒，不要再和前男友有任何牽扯，「可是她是一個善良的女孩，總是只會看到別人的優點」，家人已在網路上舉辦募款活動。目前凶嫌已被警方立案進行調查，保釋金超過200萬美元（約台幣6,539萬元）。