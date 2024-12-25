美前國安顧問波頓警告　川普第二任期更可能爆發「重大國際危機」

▲波頓是川普第一任期任職最久的國安顧問，任職時間介於2018年4月至2019年9月。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前國安顧問波頓（John Bolton）24日警告，美國準總統川普無法專注於其外交政策，第二任期更有可能爆發重大國際危機。對於川普競選期間宣稱只有他才能阻止三戰並結束加薩、俄烏衝突的說法，波頓直言，這都是川普在自吹自擂。

衛報報導，波頓稱川普缺乏政治哲學、沒有連貫政策、對事實毫無興趣，決策全靠個人關係與「神經元閃動」（neuron flashes），並非透過對國家利益的深刻理解驅動。

「當今世界要比川普先前總統任內要危險得多」，波頓表示，川普之前面臨的唯一真正危機就是新冠疫情，並非與特定外國勢力有關，「但在川普第二任期內，發生19世紀類型的國際危機風險要大得多，有鑑於川普無法專注於連貫決策，我感到非常擔心」。

川普與美國傳統外交政策截然不同，主張美國優先，鼓吹不干涉主義、貿易保護主義等，高額關稅就是其中一個例子。波頓表示，起初認為川普會像先前多位美國總統那樣，其背負的重責大任會讓川普變得更加謹慎，「事實證明我錯了，川普的字典裡並不存在知識紀律」，儘管同意川普在第一任期所做出的多個決定，但均缺乏一致性。

波頓承認，川普或許很有魅力，強調與中國國家主席習近平、北韓領導人金正恩、俄羅斯總統普丁等獨裁者的個人關係，但川普缺乏這份工作所需能力，公然無視總統國安簡報，「他對外交政策瞭解不多，雖然時不時會看報紙，但簡報從來不看，因為他認為這些不重要，只覺得直視桌子另一端的人並達成協議才是最重要的事」。

川普近期才威脅奪回巴拿馬運河、放話買下格陵蘭，甚至建議加拿大成為美國第51州。波頓同意，川普第二任期可能會比第一任期更加不穩定、更加混亂。