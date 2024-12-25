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星巴克全美大罷工！　工會指逾5000人參與、290間門市完全停業

▲星巴克全美大罷工 。（圖／路透）

▲星巴克全美大罷工 。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國星巴克（Starbucks）勞工罷工行動持續升級，據工會聲明，超過300間美國門市於24日加入罷工行列，預計超過5,000名員工參與，並在當地時間平安夜結束。這場為期五天的罷工被星巴克工會稱為「史上最大規模」。

綜合外電報導，星巴克在美國擁有超過10,000間直營門市，公司表示，目前仍有98%的門市正常營業，僅約170間店鋪於24日關閉；然而，工會聲稱，已有超過290間門市完全停業，且計畫中的罷工行動已涉及45個州的超過300間門市。

代表全美525間星巴克門市員工的星巴克工會（Starbucks Workers United）指出，此次罷工行動主要針對薪資、員工配置及排班問題，並已在紐約、洛杉磯、波士頓及西雅圖等12座主要城市發起罷工。

工會在聲明中表示，「這次罷工是展現力量的初步行動，我們才剛開始。」位於俄勒岡州的員工也對罷工行動表態支持，強調此次行動的重要性。

根據星巴克工會的說法，本月稍早公司曾提出未來薪資調整方案，但包含近期不調薪，並表示未來幾年加薪幅度僅1.5%。工會拒絕了這一提案，認為星巴克尚未提出「具有誠意的經濟方案」。

星巴克表示，願意在工會重返談判桌時繼續協商，但同時指控工會代表在談判會議期間提前結束會議。對此，工會則批評星巴克拒絕正視員工的訴求，並拖延解決方案。

罷工行動規模空前，星巴克對外聲稱此次罷工對其營運的影響「非常有限」，晨星分析師鄧洛普（Sean Dunlop）則認為，罷工對星巴克營收的即時影響可能並不明顯。

此次罷工行動凸顯了星巴克內部勞資糾紛的升溫，同時也反映出員工對薪資與工作條件的不滿，未來雙方能否達成共識，仍需持續觀察。

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