女大生太猴急一口咬下「7cm巨大硬糖」　下巴瞬間碎裂2處骨折

▲女大生心急咬下硬糖，下巴骨折。（圖／翻攝自TikTok／javdrives）

記者李振慧／綜合報導

加拿大19歲女大生瓦希姆(Javeria Wasim)和朋友逛街時，買了一個直徑約7公分的超大顆硬糖果，由於她沒有耐性慢慢舔糖果，竟然直接一大口就咬了上去，沒想到糖果硬到讓下巴碎裂，長達6周只能吃流質食物。

在加拿大多倫多就讀大學的瓦希姆，上個月與朋友逛街時買下一顆巨大超硬糖果Gobstopper後，衝動直接大口咬糖果，吃完後立刻覺得下巴很痛，朋友驚嚇發現她的一顆門牙碎了，另外一顆鬆動。

瓦希姆嚇得前往醫院就醫，檢查發現這款被網友稱為「下顎粉碎者」(Jawbreaker)的糖果，造成她下巴2處骨折，牙齒之所以鬆動是因為它剛好位於裂開的骨頭頂部。

瓦希姆在經過1小時的手術後，下巴終於回到原位，並且在上下牙齦中打入鋼釘，以便把她的下巴位置固定長達6周，同時需要戴牙套來固定牙齒。

瓦希姆把故事分享在TikTok後爆紅，她表示，這件事對她造成很大的創傷，很長一段時間都只能吃流質食物，嘴巴也無法打開，現在她看到糖果再也不敢直接咬下去，也提醒大家千萬不要嘗試這種蠢事。