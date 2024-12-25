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下一個輝達！專家看好「2025最具潛力AI股」　今年已漲逾126%

▲博通。（圖／路透）

▲博通。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

隨著人工智慧應用的普及，AI晶片市場的競爭日趨激烈。專家預測，博通（Broadcom）有望在2025年實現大幅成長，甚至挑戰現任市場領導者輝達（NVIDIA）的地位，主因是科技巨頭正尋求擺脫對單一供應商輝達的依賴。

CNBC報導，藍鯨成長基金經理史蒂芬姚（Stephen Yiu）表示，微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）和臉書（Facebook）等大型科技公司雖然目前仍採購大量輝達的圖形處理器（GPU），但已逐步投入自研晶片，減少對輝達的依賴。

姚指出，博通憑藉與這些科技巨頭的密切合作，展現出成為「下一個輝達」的潛力。博通執行長陳福陽透露，公司正與臉書、谷歌母公司Alphabet及抖音母公司字節跳動（ByteDance）合作開發客製化AI晶片。博通的GPU價格更具競爭力，並能降低科技巨頭過度依賴單一供應商的風險。

博通今年股價已飆升超過126%，市值突破1兆美元。根據陳福陽的估算，到2027年，博通的AI晶片及AI網路市場規模將達6000億至9000億美元，客戶可能建置超過100萬顆AI晶片的網路叢集（networked cluster）。

高盛在最新報告中也上調博通目標價至240美元，理由是「對其未來收入和獲利成長前景充滿信心」。

儘管輝達在AI晶片領域仍獨占鰲頭，市值高達3.2兆美元，今年股價漲幅超過165%，但專家認為其成長空間受到規模效應的限制。姚分析指出，對市值達1兆美元的博通而言，成長50%至1.5兆美元是合理預期，但輝達要達到同樣的成長，需要增加1.5兆美元的市值，挑戰不小。

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