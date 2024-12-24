最棒聖誕禮物！辛苦工作爸彩券贏2千萬大獎　「翻身變富翁」落淚

▲男子在聖誕節前贏得大獎。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名男子在聖誕節前，發現所買的兩張彩券其中一張中獎，讓他贏得100萬澳幣（約台幣2,040萬元）大獎，超狂好運讓他接獲通知時忍不住落淚，稱這對每天為家人辛苦工作的他來說，是最棒的聖誕禮物。

當地媒體報導，這名居住在新南威爾斯州東北部Northern Rivers的男子是一名父親，他20日購買了2張Weekly Windfall彩券，結果22日接到樂透公司The Lott電話，發現自己竟然中了100萬澳幣，瞬間成為富翁。

中獎男子感動表示，「我不敢相信，直到昨天在檢查彩券時，都還以為這一切只是場夢，我為了孩子和他們的未來一直努力工作，每天都祈禱這樣的祝福能夠發生在我們家」。

男子表示，在聖誕節即將來臨前贏得這筆獎金，對他來說是最棒的聖誕禮物，「我每天都努力工作，即使聖誕假期也是，一切都是為了我的家人」，計畫用獎金購買房子。

男子購買彩券的店家老闆羅斯(Bill Rose)，得知自己的店開出大獎也十分開心，「太棒了，過去一年來我一天到晚告訴客人，我的店一定要賣出一張中獎彩券，現在我做到了」，他的店自2018年10月以來，已經很久沒有售出中獎彩券。