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熱鬧聖誕市集「纜車塔柱突然往前倒」　群眾驚嚇尖叫多人受傷

熱鬧聖誕市集「纜車塔柱突然往前倒」　群眾驚嚇尖叫多人受傷。（圖／翻攝自X）

▲市集活動中纜車突然倒塌。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥南部阿卡普科(Acapulco)當地一聖誕市集，吸引大批人潮前往遊玩，然而市集內纜車遊樂設施突然倒塌，造成至少2人受傷被緊急送醫，事發畫面在網路上流傳。

事件23日晚間8時左右發生在阿卡普科當地市集活動中，影片中可看到，人來人往的市集活動中，上方有纜車遊樂設施正在運行，沒想到纜線中央的塔柱突然不穩往前倒下，落地時還砸中附近的爆米花攤位。

騷動發生後引發附近民眾恐慌，還可看到受傷者倒在一堆纜線和金屬物中，現場情況十分混亂。事件造成多人受傷與受到驚嚇，其中2名男子傷勢較嚴重被送往醫院。

警方目前正在調查纜車突然倒塌原因，初步懷疑可能其中一個塔柱沒有正確固定在地上才會導致事件，不排除市集主辦單位或遊樂設施廠商有疏忽的可能，案件仍待進一步調查。

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