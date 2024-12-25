肯定簡賜勝全力為民服務　盧秀燕站台力挺：1人拉10票助當選

▲台中市長盧秀燕為國民黨草屯鎮長候選人簡賜勝站台。（圖／簡賜勝競選團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮長明年1月18日將進行補選，台中市長盧秀燕23日特赴草屯鎮為國民黨鎮長候選人簡賜勝站台，肯定簡賜勝過去參選縣議員後都把選舉補助款捐做公益、全力協助地方民眾的需求，呼籲鄉親一起拉票、讓優秀的人才當選。

盧秀燕當天先後到草屯鎮惠德宮、敦和宮參拜，提到簡賜勝也不知道會有這場鎮長補選，但他參選縣議員三次，三次都把選舉補助款捐給鎮公所的食物銀行，政治人物能有這種人飢己飢的愛心，讓她很感動；此外，中央政府於烏溪興建鳥嘴潭人工湖的用地徵收金額偏低，簡賜勝也鼎力相助，終於為廣大地主爭取到合理的徵收費用。

盧秀燕強調，草屯鎮人口近十萬，是全台最重要的市鎮，目前全台灣也只有草屯進行選舉；但通常補選的投票率都低，很多民眾都沒有選舉的感覺，鎮長的人選是否良善，對地方日後的發展很重要。

盧秀燕指出，簡賜勝如果當選，縣政府有縣長許淑華力挺，在國會則有立委馬文君支持，而草屯和台中市是同屬中彰投共同生活圈的「厝邊（鄰居）」，草屯鎮公所的事也會有她在台中市協助；她呼籲大家一人拉10票，支持簡賜勝當選、為地方謀福利。