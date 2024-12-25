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聽錯指令致兩機衝撞！公布羽田機場「撞機錄音檔」　3大因素釀悲劇

▲▼日本航空JAL516班機2日在羽田機場跑道與海上保安廳DHC-8巡邏機相撞。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本航空JAL516班機1月2日在羽田機場跑道與海上保安廳DHC-8巡邏機相撞。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本東京羽田機場今年1月2日發生嚴重的衝撞事故，一架原定飛往石川縣救災的海上保安廳航機從滑行道誤闖跑道，隨後與準備降落的日本航空客機相撞，導致機上5名自衛隊員死亡。對此，運輸安全委會今（25）日正式公布報告內容與機上錄音檔，指出有3大因素導致兩機相撞，包括海保機機長聽錯塔台指令。

根據《日本放送協會》、《產經新聞》，日本運輸安全委員會25日上午公布羽田機場令和6年（2024年）1月2日海保機、日本航空客機相撞事故的調查報告，同時首次公布海保機的座艙語音錄音器對話內容，其中有3大因素導致兩機相撞。

報告內容指出，海保機聽錯塔台指令誤闖跑道、塔台管制官未能即時注意到跑道情況、日本航空客機並未觀測到誤闖跑道的海保機，種種原因導致兩機相撞引燃火勢。

▲▼日本航空編號JAL516的空中巴士A350客機2日在羽田機場跑道發生擦撞後起火燒毀。（圖／路透）

▲日本航空編號JAL516的空中巴士A350客機在羽田機場跑道發生擦撞後起火燒毀。（圖／路透）

40歲海保機機長宮本元氣在接受調查時指出，當他接到來自塔台管制官「number one」（第一順位，第一順位準備起飛，滑行至跑道前）的指令時，誤解為「第一順位起飛」（請滑行至跑道等候，起飛順位為第一順位）；而在接獲塔台指令後，機長與副機場複誦指令內容，互相確認指示內容並無問題。

報告指出，海保機在接獲塔台「number one」準備起飛第一順位之指令，該指令要求海保機滑行至跑道前的C5滑行道，副機長（事故後身亡）跟著複誦指令，機長也複誦指令「第一順位」、「C5」。

事發前一天（2024年1月1日），石川縣能登半島發生強震，日本海上保安廳羽田航空基地JA722A必須趕往災區救援、運送物資，考量到災情的急迫性與自衛隊員們任務結束後的返家時間，海保機機長才會誤判塔台命令，並優先滑行進入跑道。

不過，儘管海保機長在調查時聲稱，當時已與副機長複誦確認塔台指令，但錄音檔內卻無相關內容。

▲▼日本石川縣能登半島在強震後，多數屋齡已久的木造建築物崩毀倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本石川縣能登半島1月1日強震，多數屋齡已久的木造建築物崩毀倒塌。（圖／達志影像／美聯社）

報告也指出，塔台管制官未能即時確認跑道情況，也是導致兩機相撞的主要因素。在兩機相撞的15秒鐘前，航廈其他名管制官透過系統雷達監測出異常，因此即時向該塔台管制官詢問。有可能要求日航客機「重飛」。

不過，該塔台管制官當時必須負責管控5架飛機起降，在確認海保機按照指令駛向滑行道後，便集中監控準備降落的日航客機，才會導致沒有注意到從滑行道駛向跑道、停留在跑道上的海保機，且當時系統畫面已經出現海保機誤闖跑道的警示。

另外，調查報告中也提及日本航空JL516班機。儘管事發當天日落後並沒有出現月亮，不過經過模擬後的檢驗結果可以得知，當時從日航客機的方向，是可以看到海保機尾端的飛機航行燈（防撞燈），而該防撞燈與跑道上設置的標示燈皆為白色。

▲▼日本航空JAL516在羽田機場與海保機相撞。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本航空JAL516並未注意到海保機的防撞燈。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，運輸安全委會未來仍將針對該起衝撞事故進行更加詳細的分析，並交出最終報告，不過預計還得需要1年的時間。

據悉，2024年1月2日下午5時47分（台灣時間下午4時47分），降落在羽田機場C跑道的日本航空客機JL516，在降落後與海上保安廳航機發生衝撞，現場燃起大火，海保機包括副機長在內等5名自衛隊員罹難，機長則受到重傷，至於日航客機內的379人則成功救出。

►羽田撞機調查結果提前曝光！　機長、副機長都「聽錯指令」

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