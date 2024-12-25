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妻子喪命！日議員受訪露詭異笑容「凶手就是他」　判刑19年

日本長野縣前議員丸山大輔冷血殺妻，在祭日受訪時竟露詭異微笑，令外界感到毛骨悚然。（翻攝X@dont4get7）

▲日本長野縣前議員丸山大輔冷血殺妻，在祭日受訪時竟露詭異微笑，令外界感到毛骨悚然。（翻攝X@dont4get7）

圖文／鏡週刊

日本政壇驚爆殺妻案！日本長野縣前議員丸山大輔疑因婚外與金錢糾葛，竟在住處狠心勒斃妻子丸山希美。讓外界最感到惶恐的是，丸山大輔在喪妻後接受採訪時，竟不時露出的詭異笑容令人不寒而慄。

綜合日媒報導，檢方起訴書揭露，這名年僅50歲的前議員2021年9月在深夜狠心勒斃妻子，犯案動機不僅是想繼續維持婚外情，更害怕欠妻子娘家的4千萬日圓（約新台幣834萬元）在離婚後會遭追討，因此殘忍痛下殺手。

丸山大輔在妻子一週年忌日接受採訪時，談及事發經過，語氣平靜得令人毛骨悚然。他描述自己接獲孩子電話後，立刻趕往現場，卻在途中得知噩耗，救護人員表示妻子已經不治，將直接請警方到場。受訪影片中丸山大輔時不時露出的淺淺微笑顯得格外詭異，讓許多網友感到不寒而慄。

丸山大輔偵訊時聲稱案發當晚，整夜都在長野議員會館，但警方調閱他的行車記錄器後發現，其實他當晚曾從長野市的議員會館駕車前往約80公里外的住處，且行車時間超過2小時，他提出的不在場證明根本站不住腳。

雖然丸山大輔的委任律師為其作無罪辯護，但長野地方法院法官坂田正史等人審酌相關證據後，認定他殺妻罪嫌成立，判處其19年有期徒刑。


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