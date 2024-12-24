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慶通水百年！桃園大圳紀錄片首映　認識偉大水利工程

▲慶通水百年！桃園大圳紀錄片首映

▲農水署長蔡昇甫說，桃園大圳紀錄片，讓國人認識偉大水利工程期飲水思源頭。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

慶桃園大圳通水100周年，農水署桃園管理處24日舉辦「桃園大圳．潤澤百年」紀實紀錄片首映會。農水署長蔡昇甫表示，桃園大圳紀錄片讓更多市民及全國國人理解先民開鑿大圳的不易，和大桃園發展的歷史脈絡。副市長蘇俊賓肯定桃園大圳，串起祖先軌跡和埤塘，是水利工程、也是文化、生態工程。

農水署長蔡昇甫說，早年桃園這塊土地農民非常艱辛，桃園先民在百年前開鑿埤塘緩解缺水功能，自1916年一群台灣與日本工程師規畫興建桃園大圳，將點狀埤塘有系統串接，並將大嵙崁溪（現在大漢溪）水源有效滋潤灌溉桃園土地，一代代農田水利人守護這一條桃園大圳，讓桃園地區躍升北部最大糧倉，回顧過往一步步走來不容易，未來與桃園市府共同努力，用新技術和思維打造更具韌性的桃園大圳。

▲慶通水百年！桃園大圳紀錄片首映

▲肯定水利人奉獻，蘇俊賓副市長致贈桃園大圳手繪圖給桃管處長謝清文（右） 。（圖／記者楊淑媛攝）

副市長蘇俊賓指出，桃園大圳長達5公里的隧道，是亞洲最長水道，也是北口灣最美的地景、水文，過去大家只知道桃園有很多埤塘，但不知道埤塘如何產生，只知道桃園有很多水路，卻不曉得與城市發展的關係和脈絡，都在紀錄片完整呈現，也讓桃園大圳的文化、生態、歷史及水利防洪工程設施，未來百年繼續傳承。

農水署桃園管理處處長謝清文表示，桃園大圳自1924年通水以來，穩定供應新北和大桃園及竹縣二萬多公頃農田農田灌溉水源，為紀錄通水灌溉百年的桃園大圳，由導演余英宗歷時5年，踏訪桃園大圳縱橫交錯水源地、水路拍攝完成30分鐘紀錄片，十分不易。

▲慶通水百年！桃園大圳紀錄片首映

▲副處長古有順(右)和導演余英宗主持映後座談。（圖／記者楊淑媛攝）

而「桃園大圳‧潤澤百年」紀實紀錄片，也是臺灣歷史上首次揭露「桃園大圳設計背景」、「千塘之鄉的起源」、「日籍菁英技師群」及「臺灣史上最長的人工挖掘隧道」等精彩篇幅，飲水思源頭，世人能夠享有今天的富足繁榮，應該要記得桃園大圳的貢獻。因此，桃園管理處也期望透過本紀錄片細探桃園百年發展歷史，以體現其多元性，探討土地與記憶的所在。

▲慶通水百年！桃園大圳紀錄片首映

「桃園大圳．潤澤百年」紀實紀錄片今日首映會中，余英宗導演也透露好消息指出，該片經報名美國紐約國際影展，並入圍「紀錄短片獎」。包括：桃園農田水利研究發展基金會董事長黃金德、農水署桃管處副處長古有順、桃園市政府農業局長陳冠義、農水署桃管處諮議委員等水利界人士出席。

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