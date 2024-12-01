慶桃園大圳通水百週年　大圳隧道健行12／7日登場

▲在大圳隧道的水路中健行，相當難得。（資料照／桃管處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園大圳隧道健行活動今年是第18次舉辦，於12月7日登場。農田水利署桃園管理處表示，今年因慶祝桃園大圳通水百週年舉辦的大圳隧道健行活動，11月18日中午開放報名、2000個名額瞬間秒殺；有別於路面的健行活動，在大圳隧道的水路中健行，相當難得，參加民眾皆保旅行平安險，走完全程可獲完走證明和健走禮。

桃園管理處長謝清文1日表示，桃園大圳於每年12月1日至隔年2月1日斷水停灌期間，桃管處配合歲修辦理隧道安檢，改制前的桃園農田水利會長李總集，為讓民眾了解水利工程建設的艱辛及努力，於1996年辦理第1次隧道健行，舉辦之初，包括前總統李登輝、馬英九、副總統連戰、呂秀蓮以及宋楚瑜等人士都參加過隧道健行。

▲桃園大圳隧道健行活動今年第18次舉辦。（資料照／桃管處提供）

謝清文說，今年的大圳隧道健行活動從龍潭區中正路三坑段與永福路交叉路口至桃園大圳2號隧道往桃園大圳進水口再至石門水庫坪林公園前廣場，平面路段約2公里、隧道約1.7公里，該處在活動地點的入口處、中間點及出口處均安排救護站及救護車，以利隨時應對緊急狀況，隧道內每100公尺規劃1位工作人員，攜帶氧氣瓶及救護擔架，以利隨時應對緊急狀況。

另外，活動路線的平面道路安排交通指引及道路指引人員，確保參加民眾行走於活動路線上。另請龍潭派出所協助於當地進行交通指揮，避免接駁車接駁造成道路擁擠。當天上午在石門水庫坪林廣場(終點主會場)舉辦「探索歷史、親近水利」宣導，鼓勵民眾親近水利、珍惜水資源。