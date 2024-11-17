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走水路！桃園大圳通水百週年　大圳隧道健行11／18開放報名

▲桃園大圳通水百週年大圳隧道健行開放報名

▲在大圳隧道的水路中健行，相當難得。（圖／桃管處資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

慶祝桃園大圳通水百週年，農田水利署桃園管理處舉辦「探索歷史、親近水利」桃園大圳隧道健行活動，以鼓勵民眾親近水利、珍惜水資源；活動於11/18中午12點起開放網路報名，有別於路面的健行活動，在大圳隧道的水路中健行，相當難得，參加民眾走完全程可獲完走証明和健走禮。

▲桃園大圳通水百週年大圳隧道健行開放報名

農水署桃管處表示，「探索歷史、親近水利」桃園大圳隧道健行活動，於12月7日舉行。參加人員於當天在石門水庫坪林管制站報到或接駁地點：石門水庫南苑停車場報到後領取乘車券，並依現場人員安排搭乘前往起走點。

健走路線為：中正路三坑段與永福路交叉路口=> 桃園大圳二號隧道=>桃園大圳進水口=> 石門水庫坪林公園前廣場 (平面路段約2公里,隧道約1.7公里,時長約1.5小時)。

▲桃園大圳通水百週年大圳隧道健行開放報名

▲沿臨時階梯進入大圳。（圖／桃管處資料照）

活動過程中需上下爬梯，且需涉水進入隧道內，路程具一定危險度，若患有幽閉恐懼症、高血壓、心臟病、孕婦等，不建議參與本次活動，請謹慎評估自身身體狀況。基於安全考量，活動僅限18-65歲(含) 民眾參與，名額有限，額滿為止。

桃園大圳為日治時期興建的重要水利工程，也是當時臺灣北部地區最大的水利工程之一，透過18公里的導水路及25公里的幹線引水灌溉桃園台地上的二萬二千公頃農地，讓原本的「看天田」，變為可耕作二期作的良田，不僅是農業發展的命脈，也是桃園重要的文化資產。

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