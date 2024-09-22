桃園大圳通水百週年　桃管處釣魚活動新屋後湖塘登場

▲桃園大圳通水百週年，桃管處釣魚活動雨中登場。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

慶祝桃園大圳通水百週年，農水署桃園管理處21日在桃園大圳11-8號池，辦理水利基層人員釣魚活動。無畏間歇雨勢，吸引數百名水利同仁參加。處長謝清文表示，桃園大圳百年來，供應桃竹地區二萬多公頃農田灌溉用水，是廣大農田的活水命脈，然隨著氣候異常，埤塘對水資源的調度，日益重要，期水利人共同為農田水利事業發展努力。

▲前專委黃壽財、桃管處長謝清文、農水署組長朱孝恩、前專委黃朝統(由左至右)出席釣魚活動。(圖／記者楊淑媛攝)

農水署組長朱孝恩博士出席活動表示，桃園早年有「千塘之鄉」的美名，綿密分佈的埤塘及水圳，不僅成為桃園的獨特景觀，埤塘蓄水量總加起來約五千萬立方公尺，如同一個小水庫，隨著氣候變遷，埤塘對於水資源的調度會比以前更重要，希望由這個活動讓大家認識桃園大圳及埤塘的文化。

▲桃園大圳通水百週年，桃管處釣魚活動登場。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園管理處謝清文說，今日舉辦釣魚活動的桃園大圳11-8號池，位於新屋區、又稱後湖塘，面積約19多公頃，是該處轄管的前三大埤塘。後湖塘因面積大，過去曾是桃園地景藝術節「黃色小鴨」逗留的埤塘。

▲副處長古有順分享釣大魚的樂趣。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園大圳於民國1916年12月開始施工，透過人工開鑿、胼手胝足，歷時將近8年，於1924年5月26日通水、迄今年一百週年，桃園大圳的通水，改變桃園台地缺乏灌溉用水的命運。

過去百年中，桃園大圳先後歷經日據時期的公共埤圳桃園大圳組合、水利協會、水利委員會、桃園農田水利會等時期，各時期都有貯水池及各式水路的新建和整修工程陸續投入，將石門水庫、導水路、幹線、支線、分線及埤塘彼此串聯，使埤塘功能充分發揮，日漸滿足農業用水的供灌。

▲▼宣導打詐、防範社交工程網路釣魚。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園管理處辦理水利基層人員釣魚活動中，也邀請退休水利同仁參加，並規利趣味的釣酒瓶活動，結合宣導打詐、防範社交工程網路釣魚、國土計畫法、檔案應用、管路灌溉，加強推廣政策說明，內容精彩豐富。包括：農業部參事戴玉燕、市府農業局科長張瓊霙、桃管處前專委黃朝統、黃壽財、前管理組組長徐列坪、後湖里里長徐玉春、望間里里長彭勝來等各界人士出席活動。