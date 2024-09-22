　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園大圳通水百週年　桃管處釣魚活動新屋後湖塘登場

▲桃園大圳通水百週年，桃管處釣魚活動登場

▲桃園大圳通水百週年，桃管處釣魚活動雨中登場。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

慶祝桃園大圳通水百週年，農水署桃園管理處21日在桃園大圳11-8號池，辦理水利基層人員釣魚活動。無畏間歇雨勢，吸引數百名水利同仁參加。處長謝清文表示，桃園大圳百年來，供應桃竹地區二萬多公頃農田灌溉用水，是廣大農田的活水命脈，然隨著氣候異常，埤塘對水資源的調度，日益重要，期水利人共同為農田水利事業發展努力。

▲桃園大圳通水百週年，桃管處釣魚活動登場

▲前專委黃壽財、桃管處長謝清文、農水署組長朱孝恩、前專委黃朝統(由左至右)出席釣魚活動。(圖／記者楊淑媛攝)

農水署組長朱孝恩博士出席活動表示，桃園早年有「千塘之鄉」的美名，綿密分佈的埤塘及水圳，不僅成為桃園的獨特景觀，埤塘蓄水量總加起來約五千萬立方公尺，如同一個小水庫，隨著氣候變遷，埤塘對於水資源的調度會比以前更重要，希望由這個活動讓大家認識桃園大圳及埤塘的文化。

▲桃園大圳通水百週年，桃管處釣魚活動登場

▲桃園大圳通水百週年，桃管處釣魚活動登場。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園管理處謝清文說，今日舉辦釣魚活動的桃園大圳11-8號池，位於新屋區、又稱後湖塘，面積約19多公頃，是該處轄管的前三大埤塘。後湖塘因面積大，過去曾是桃園地景藝術節「黃色小鴨」逗留的埤塘。

▲桃園大圳通水百週年，桃管處釣魚活動登場

▲副處長古有順分享釣大魚的樂趣。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園大圳於民國1916年12月開始施工，透過人工開鑿、胼手胝足，歷時將近8年，於1924年5月26日通水、迄今年一百週年，桃園大圳的通水，改變桃園台地缺乏灌溉用水的命運。

▲桃園大圳通水百週年，桃管處釣魚活動登場

過去百年中，桃園大圳先後歷經日據時期的公共埤圳桃園大圳組合、水利協會、水利委員會、桃園農田水利會等時期，各時期都有貯水池及各式水路的新建和整修工程陸續投入，將石門水庫、導水路、幹線、支線、分線及埤塘彼此串聯，使埤塘功能充分發揮，日漸滿足農業用水的供灌。▲桃園大圳通水百週年，桃管處釣魚活動登場

▲▼宣導打詐、防範社交工程網路釣魚。（圖／記者楊淑媛攝）

▲桃園大圳通水百週年，桃管處釣魚活動登場

桃園管理處辦理水利基層人員釣魚活動中，也邀請退休水利同仁參加，並規利趣味的釣酒瓶活動，結合宣導打詐、防範社交工程網路釣魚、國土計畫法、檔案應用、管路灌溉，加強推廣政策說明，內容精彩豐富。包括：農業部參事戴玉燕、市府農業局科長張瓊霙、桃管處前專委黃朝統、黃壽財、前管理組組長徐列坪、後湖里里長徐玉春、望間里里長彭勝來等各界人士出席活動。

ET快訊
陳喬恩今天婚禮！　絕美女神白紗曝光
不想輸蹦闆！統神「35天訓練成果曝光」網嚇傻
貨車司機侵犯女友人！床上變態喊：妳尪進去蹲，我當妳男人
女子領錢後一動作險失明！醫警告：比馬桶還髒
拍攝山頂「港男女激戰」還狂換姿勢　全場驚嘆：哪款手機這麼神

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

搖滾農村微醺音樂節　9／28日月潭向山遊客中心登場

桃園大圳通水百週年　桃管處釣魚活動新屋後湖塘登場

泰國來台旅客去年達30萬人次　日管處赴泰宣傳推廣日月潭觀光旅遊

台南扶輪社等團體　共同舉辦失智友善社區國際失智日活動

新北旅館從業績優人員表揚　侯友宜親頒獎感謝付出

視察新北大道專案道路施工　侯友宜：力拚2026年完成全線改善

國家防災日登場！新北防災公園提高救災能量

新北淡水國小新建開工典禮　侯友宜：規劃空橋保留百年榕樹

今明低壓水彈擊全台　新北高灘處籲遠離河川區

全家當志工化身「新北義消英雄」　體驗模擬滅火、學防災應變

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

小貓跳躍醞釀老半天...　瞬間跌落把歐告嚇醒XD

劉芒消失9個月結婚了！大咖YTR都在　被狂讚身材自虧「我愛修圖XD」

正妹沒發現手機連藍牙喇叭！　播男友語音訊息全被聽光XD

陸大貓熊丁丁被關門夾手　狂追撲倒飼養員遊客尖叫

貪吃柯基看爸用零食變魔術 下秒見2手攤開全空超傻眼！

搖滾農村微醺音樂節　9／28日月潭向山遊客中心登場

桃園大圳通水百週年　桃管處釣魚活動新屋後湖塘登場

泰國來台旅客去年達30萬人次　日管處赴泰宣傳推廣日月潭觀光旅遊

台南扶輪社等團體　共同舉辦失智友善社區國際失智日活動

新北旅館從業績優人員表揚　侯友宜親頒獎感謝付出

視察新北大道專案道路施工　侯友宜：力拚2026年完成全線改善

國家防災日登場！新北防災公園提高救災能量

新北淡水國小新建開工典禮　侯友宜：規劃空橋保留百年榕樹

今明低壓水彈擊全台　新北高灘處籲遠離河川區

全家當志工化身「新北義消英雄」　體驗模擬滅火、學防災應變

比基尼網紅控救生員「男凝」狂看屁股！　釣出一票網友糟糕經歷

搖滾農村微醺音樂節　9／28日月潭向山遊客中心登場

調查呼叫器連環爆　匈牙利情報機關約談BAC執行長

臘腸狗耍廢省略歡迎式媽媽超介意　網笑：尾巴有搖幾下啦

陳喬恩今天婚禮「絕美女神白紗曝光」！新人誓詞超甜　會場擺滿向日葵

2024印度半導體展全新登場　SEMI總裁：印度正在生態系統發展道路上加速

快訊／台南商業大樓8F傳火警！　警消出動20車、37人灌救

黑猩猩「肢解」殺嬰！鄉民怒砸保育中心　研究心血毀了

桃園大圳通水百週年　桃管處釣魚活動新屋後湖塘登場

天秤寶寶變處女！　媽破水提前生：很想哭

女走鐵軌戴耳機滑手機　未察覺火車靠近遭輾斃

地方熱門新聞

台南扶輪社等團體共同舉辦失智友善社區國際失智日活動

無號誌4路口「速度降為0」屏東警連5天大執法

女兒還款急需82萬　屏東男險被騙

中秋何處去　來桃園八德享受豐富自然景觀

台南騎士攔車拿安全帽敲碎汽車擋風玻璃恐面臨徒刑

母子檔民代服務處喬遷　結果是違建

賴清德921廿五周年參訪地震園區體驗

不認同憲法法庭判決！律師：實質廢死

新北旅館從業績優人員表揚　侯友宜親頒獎感謝付出

桃園大圳通水百週年　桃管處釣魚活動登場

台東縣府「自然醒慢活祭」登場

新北「我金山我驕傲」健走路跑圓滿落幕

日管處赴泰宣傳推廣日月潭觀光旅遊

烏日前竹區段徵收優先分配安置土地

更多熱門

相關新聞

桃園大圳通水百年微型展　回顧農田活水命脈

桃園大圳通水百年微型展　回顧農田活水命脈

供應桃竹地區二萬多公頃農田灌溉用水的桃園大圳，是廣大農田的活水命脈。今年適逢桃園大圳通水百周年，桃園市政府農業局21日於市府舉行「桃園大圳通水百周年微型展」。市長張善政期透過展覽，回顧先民開闢桃園農業灌溉命脈，奠定桃園農業發展基礎，市府也將持續推動智慧農業，將有限的水資源發揮最大效益。

桃管處　慶祝桃園大圳通水百週年暨水利節

桃管處　慶祝桃園大圳通水百週年暨水利節

桃園男墜樓「身首分離」太驚悚　辦祈福法會壓煞

桃園男墜樓「身首分離」太驚悚　辦祈福法會壓煞

新屋區民眾池岸邊散步　驚見浮屍

新屋區民眾池岸邊散步　驚見浮屍

影／萌犬跌落大圳哀鳴浮沉　女警追百米救回

影／萌犬跌落大圳哀鳴浮沉　女警追百米救回

關鍵字：

桃園大圳通水百週年農水署桃園管理處釣魚活動

讀者迴響

熱門新聞

色人妻結婚2年出軌：第一次濕成這樣

台東3死中毒托福松過高！專家揭1疑點

降雨最猛時刻要來了！全台中獎　4地「一片紅」

台北妹遭客戶性侵！喝爛醉「跨坐他身上」

快訊／今全台下最多！　14縣市豪大雨

快訊／升級大豪雨！　警戒區曝光

iPhone 16爆災情！果粉控無法解鎖、關機、死當

台南鬼父性侵女兒！兒子沒聽到求救聲

拍山頂目擊男女激戰　網：求手機型號

郭書瑤「只穿深色bra」現身小巨蛋辣翻

女勇擒偷拍嫌　竟揭開法國驚天性侵案

屏轎車墜溝渠滅頂　駕駛受困溺水亡

貨車司機侵犯女友人：妳尪入獄我當妳男人

他1方式無痛換iPhone　全跪了：比我存款還多

陸網紅七老板遭爆陪睡高層！音檔瘋傳急發聲

更多

最夯影音

更多

女剪髮「借1千付700」再還1千　理髮師懵了：感覺哪裡怪怪的

iPhone16 上市心癢癢? 台灣大哥大加碼「這個」讓人秒破防

國家級交通及產業升級＋親民房價　淡水新市鎮重返新北潛力宜居城市

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面