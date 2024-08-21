　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園大圳通水百年微型展　回顧廣大農田活水命脈

▲桃園大圳通水百年微型展

▲桃園大圳通水百年微型展，市長張善政表示，市府將持續推動智慧農業將水資源發揮最大效益。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

供應桃竹地區二萬多公頃農田灌溉用水的桃園大圳，是廣大農田的活水命脈。今年適逢桃園大圳通水百周年，桃園市政府農業局21日於市府舉行「桃園大圳通水百周年微型展」。市長張善政期透過展覽，回顧先民開闢桃園農業灌溉命脈，奠定桃園農業發展基礎，市府也將持續推動智慧農業，將有限的水資源發揮最大效益。

▲桃園大圳通水百年微型展

張市長指出，桃園為地勢較高的臺地，早期取得水資源不易，先民普遍以人工方式開鑿埤塘，以利貯水灌溉，而桃園大圳將石門水庫、導水路、幹線、支線、分線及埤塘彼此串聯，使埤塘功能充分發揮，供灌桃園、蘆竹、大園、中壢、觀音、新屋等地標高110公尺以下農田，供灌面積達2萬3,000公頃，讓桃園發展成為北臺灣最大糧倉，穩定供應北部蔬菜。

農業部農田水利署長蔡昇甫表示，桃園大圳通水百年微型展是一個感恩過去、展望未來的展覽，桃園是全臺灣埤塘最多的地方，而使埤塘發揮最大功效的幕後功臣便是百年前所建造的桃園大圳，其有效地將大漢溪水引進埤塘貯存，於缺水、乾旱時及時取用，不僅奠定大桃園地區百年農業基礎，在擁有穩定水資源條件下，也使桃園商業、工業及科技業蓬勃發展。

▲桃園大圳通水百年微型展

本次「桃園大圳通水百周年微型展」由市府及農業部農田水利署與相關水利單位共同舉辦，今日也邀請元智大學林煒舒講師為市長及與會貴賓講解展覽內容，包括：桃園大圳沿革、供灌技術與工法、供灌成效等，紀念桃園大圳百年風華。

▲桃園大圳通水百年微型展

農業局指出，近年受極端氣候影響，大雨及大旱發生頻率逐年提升，使農業發展面臨嚴峻挑戰，市府為解決此困境，除了持續辦理農業機具補助，並推動智慧農業，於去（112）年成立桃園智慧農耕團，鼓勵農友導入智慧灌溉、微氣象感測裝置及縮時影像紀錄等設備，盼將自然環境損害降至最低，解決農業從業人員短缺及高齡化挑戰。

包括農業部農水署署長蔡昇甫、桃園管理處長謝清文、石門管理處長林昆賢、市府農業局長陳冠義、水務局長劉振宇、前桃園農田水利會長李總集、桃園果菜公司董事長呂淑真等均一同出席。

ET快訊
快訊／光電貪污案　鄉長3人羈押禁見

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

福容桃園「石垣美幸の綺想世界」創作展　獨特台灣之美盡入畫中

桃園大圳通水百年微型展　回顧廣大農田活水命脈

男子被阿嬤碎念負氣橋上徘徊　正妹暖警一把拉回偕消防隊送醫保命

縣議會有疑義...南投縣未提交國土功能分區圖　內政部次長南下溝通

台南市義消總隊及消防之友會　聯合獎勉台南特搜隊通過國家重型搜救認證

店家再造新升級　慢東商號打造繁榮共好

要去看熱氣球「忘記關大燈」自小客刁車　台東暖警神救援

埔里、仁愛交界鳥踏坑產業道路路基淘空　立委現場勘察

國中小校長會議！台東縣府攜手台中教育大學優化師資培育

縣府新書發表　饒慶鈴：讓台東成為每個人的家

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗…見弟弟最後一面

李洋跳三振舞超慌亂：人生好難～　曝王齊麟比賽遲到「會撒嬌補償」

八軍團戰術輪車自撞路樹！內部畫面流出打臉　天兵低頭摸整路

惹火孫鵬狄鶯？拳王韓森道歉　不滿遭帶風向嗆孫安佐擂台見

虎斑貓聽爸聲音秒跑門前　喵叫迎接下班：你回來了

超級藍月2024首亮相　NASA：距地球最近位置

福容桃園「石垣美幸の綺想世界」創作展　獨特台灣之美盡入畫中

桃園大圳通水百年微型展　回顧廣大農田活水命脈

男子被阿嬤碎念負氣橋上徘徊　正妹暖警一把拉回偕消防隊送醫保命

縣議會有疑義...南投縣未提交國土功能分區圖　內政部次長南下溝通

台南市義消總隊及消防之友會　聯合獎勉台南特搜隊通過國家重型搜救認證

店家再造新升級　慢東商號打造繁榮共好

要去看熱氣球「忘記關大燈」自小客刁車　台東暖警神救援

埔里、仁愛交界鳥踏坑產業道路路基淘空　立委現場勘察

國中小校長會議！台東縣府攜手台中教育大學優化師資培育

縣府新書發表　饒慶鈴：讓台東成為每個人的家

美媒：獨立參選人小羅勃甘迺迪　擬本周退選「聯手川普」

快訊／珊珊今晨生成恐變中颱　雨最多時間曝

台詞惹哭網友！韓劇《媽媽朋友的兒子》：為什麼我總是要當你的驕傲 ？

老闆娘遭榨汁機「過肩摔」！升空360度翻轉砸地　外套絞入險扭斷手

史上最正三寶！她衝馬路險被撞「甜笑道歉」　網一片和諧：請慢過

「英國比爾蓋茲」遺體找到了　與18歲女兒卡床墊中

快訊／台南東區驚傳車禍婦人受困卡在車輪下　南消搶救脫困送醫

髮量少已成全民煩惱！「6個方法」改善落髮問題

林宜瑾涉詐助理費！南檢深夜訊問「5人交保、12人請回」

100萬元的球鞋長這樣！TASAKI x ASICS讓珍珠更潮　柯佳嬿愛《鏈鋸人》項鍊

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

地方熱門新聞

男子負氣橋上徘徊　正妹暖警一把拉回

南投縣未提交國土功能分區圖　內政部次長南下溝通

台南市義消總隊及消防之友會聯合獎勉台南特搜隊

少子化還招生滿額　台中1校大手筆招待教職員出國玩

福容桃園　「石垣美幸の綺想世界」創作展　

桃園大圳通水百年微型展　回顧農田活水命脈

傳肯爺8／25高雄開唱！高市府揭2原因不借場地

台南市安南區傳闖紅燈傳連環車禍幸無人傷亡

新崛江周末冷清　千人回憶20年前人擠人

南市攜手傅爾布萊特學術交流基金會引進美籍外師

公布台南市長民調反擊排藍民調不合理民進黨如同見到鬼？

捷運綠線桃園段傳統圓隧道　全數貫通

顏清標孫女帶球嫁　五代同堂達陣

台南山記魚仔店掰了！老闆親曝停業原因

更多熱門

相關新聞

桃管處　慶祝桃園大圳通水百週年暨水利節

桃管處　慶祝桃園大圳通水百週年暨水利節

農水署桃園管理處慶祝桃園大圳通水百週年暨水利節，6日在中壢區海豐餐廳舉行表揚大會活動。農水署署長蔡昇甫表示：桃園大圳不僅是北臺灣農田的生命線，更是農業發展的重要支柱。百年來，桃園大圳為農業生產提供了穩定的灌溉水源，更造福了無數農民和家庭，近年來更肩負輸送大桃園地區民生與工業用水。

新屋區民眾池岸邊散步　驚見浮屍

新屋區民眾池岸邊散步　驚見浮屍

影／萌犬跌落大圳哀鳴浮沉　女警追百米救回

影／萌犬跌落大圳哀鳴浮沉　女警追百米救回

桃園大圳無名女屍　嚴重腐壞將採DNA釐清身分

桃園大圳無名女屍　嚴重腐壞將採DNA釐清身分

桃園捷運綠線　以管冪工法穿越大圳

桃園捷運綠線　以管冪工法穿越大圳

關鍵字：

桃園大圳通水百年微型展活水命脈

讀者迴響

熱門新聞

「吉伊卡哇悠遊卡」炒到1500元　官方讓黃牛哭出來

脂肪肝沒了！她靠「戒吃1早餐」　半年佛系剷肉7公斤

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗

鋼琴家直播…他酸「笑你不敢」被轟到關臉書

快訊／確定取消！肯伊威斯特台灣場掰了　官方深夜證實

2026世界棒球經典賽分組出爐！

鋼琴家後墜亡　生前曝悲慘身世：撒旦奪走了我的右手

彰化光電貪污　鄉長3人羈押禁見

思源夜市攤販涉私賣中國零食！最高恐被罰300萬

「女童赤裸雙腳」被爸媽帶去車站乞討！原因曝光

最新／肯爺不來台灣　主辦回應：發生不可預期因素

92萬股東注意！新光金、台新金明宣布大事　暫停交易

母親男友要少女「18歲前雙修」伸狼爪

台灣「無人機重鎮」不是台積電！　美國採購團9月來台

東京暴雨！澀谷街頭「馬力歐賽車」全濕

更多

最夯影音

更多

強運哥在120格中1抽中手機　「編號001」店員、女友都傻眼

年輕人做殯葬業月收8-9萬！　15年同業曝「有空敢衝就可」

許光漢當兵了！軍方證實「已報到」　兵期曝光「受訓21天＋服替代役1年」

【飲料大盜】搭車發現縫縫冒出一隻小手手XD

鋼琴家直播後墜樓亡！姊接噩耗急奔醫院相驗…見弟弟最後一面

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面