桃園大圳通水百年微型展　回顧廣大農田活水命脈

▲桃園大圳通水百年微型展，市長張善政表示，市府將持續推動智慧農業將水資源發揮最大效益。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

供應桃竹地區二萬多公頃農田灌溉用水的桃園大圳，是廣大農田的活水命脈。今年適逢桃園大圳通水百周年，桃園市政府農業局21日於市府舉行「桃園大圳通水百周年微型展」。市長張善政期透過展覽，回顧先民開闢桃園農業灌溉命脈，奠定桃園農業發展基礎，市府也將持續推動智慧農業，將有限的水資源發揮最大效益。

張市長指出，桃園為地勢較高的臺地，早期取得水資源不易，先民普遍以人工方式開鑿埤塘，以利貯水灌溉，而桃園大圳將石門水庫、導水路、幹線、支線、分線及埤塘彼此串聯，使埤塘功能充分發揮，供灌桃園、蘆竹、大園、中壢、觀音、新屋等地標高110公尺以下農田，供灌面積達2萬3,000公頃，讓桃園發展成為北臺灣最大糧倉，穩定供應北部蔬菜。

農業部農田水利署長蔡昇甫表示，桃園大圳通水百年微型展是一個感恩過去、展望未來的展覽，桃園是全臺灣埤塘最多的地方，而使埤塘發揮最大功效的幕後功臣便是百年前所建造的桃園大圳，其有效地將大漢溪水引進埤塘貯存，於缺水、乾旱時及時取用，不僅奠定大桃園地區百年農業基礎，在擁有穩定水資源條件下，也使桃園商業、工業及科技業蓬勃發展。

本次「桃園大圳通水百周年微型展」由市府及農業部農田水利署與相關水利單位共同舉辦，今日也邀請元智大學林煒舒講師為市長及與會貴賓講解展覽內容，包括：桃園大圳沿革、供灌技術與工法、供灌成效等，紀念桃園大圳百年風華。

農業局指出，近年受極端氣候影響，大雨及大旱發生頻率逐年提升，使農業發展面臨嚴峻挑戰，市府為解決此困境，除了持續辦理農業機具補助，並推動智慧農業，於去（112）年成立桃園智慧農耕團，鼓勵農友導入智慧灌溉、微氣象感測裝置及縮時影像紀錄等設備，盼將自然環境損害降至最低，解決農業從業人員短缺及高齡化挑戰。

包括農業部農水署署長蔡昇甫、桃園管理處長謝清文、石門管理處長林昆賢、市府農業局長陳冠義、水務局長劉振宇、前桃園農田水利會長李總集、桃園果菜公司董事長呂淑真等均一同出席。