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慶桃園大圳通水百年　桃管處健走吸引4000民眾走讀埤塘水圳之美

▲慶桃園大圳通水百年，桃園管理處健走活動

▲謝清文處長表示，健走活動期大家認識桃園大圳百年歷史與水資源的重要性。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

農業部農田水利署桃園管理處，為宣傳桃園大圳百年歷史與水資源的重要性，並配合今年大圳通水100週年，9 日於觀音區崙坪文化地景園區舉辦「113 年愛鄉、節水、珍惜水資源」健走，由處長謝清文主持。包括農水署主秘朱孝恩、副市長蘇俊賓等人士及4000名民眾，無畏風雨開心齊步走，感受桃園的埤塘、水圳之美，守護水資源。▲慶桃園大圳通水百年，桃園管理處健走活動

▲113 年愛鄉、節水、珍惜水資源健走活動，於崙坪地景園區出發。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園管理處處長謝清文表示，桃園大圳於民國5年開始興建，至民國13年完成導水路及幹線、支分線工程，並於同年5月26日正式通水，至今已有百年歷史，為桃園地區的重要水利設施。然而，隨著城市化和工業的發展，水資源正面臨嚴峻的挑戰與污染。為了讓市民更了解桃園大圳的歷史與重要性，希望藉此活動喚起大家對水資源保護的重視。

今天的健走路線，從崙坪地景園區出發，沿著8支線經8-2號池埤塘(崙坪陂)、農田.8-2號池埤塘(鉤漕陂)、溢洪道，桃園大圳幹線..等水利設施…總公里約為 4.5 公里。現場還有舞台表演，在地美食文創攤位等精彩活動。參加全程健走的民眾即可獲得摸彩券，除有機會抽取豐富獎品，還可獲得限量紀念品（百週年紀念毛巾、漁夫帽及登山杖）。

▲慶桃園大圳通水百年，桃園管理處健走活動

▲4000名民眾無畏風雨開心齊步走，感受桃園的埤塘、水圳之美。（圖／記者楊淑媛攝）

謝處長表示，健走活動已舉辦多年，今年更是慶祝大圳通水一百週年，透過舉辦活動養成健走好習慣，此次健走活動結合了健康運動與認識水利環境教育，不僅促進了身心健康，也強化了民眾對水利設施的認識，桃園有眾多水圳規劃適合健走的路線。

今年開放網路報名，相當熱烈，秒殺額滿；桃園管理處並特別設計了慶祝大圳通水一百週年的限定毛巾，未來農田水利署也會持續推廣認識水資源的健走活動，農田水利人文風情，展現永續生活精神。

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