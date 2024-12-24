綠擋劉靜怡大法官人事　王鴻薇譏：為蔡英文、林智堅論文平反

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

賴清德總統提名的7名大法官被提名人今（24日）全遭立院封殺，被提名人劉靜怡更成為藍綠聯手剔除的對象，僅民眾黨同意也無用。國民黨團首席副書記長王鴻薇對此狠酸，「民進黨打臉賴清德，是要為蔡英文，林智堅論文平反吧！」

立法院院會進行司法院大法官人事同意權案記名投票。國民黨團確定將7人全數封殺，民眾黨團只放行台大國發所教授劉靜怡，未料，但在開始開票後，民進黨團決定封殺劉靜怡，開票結果已在中午出爐，7位大法官人選將全數不通過，對此，國民黨團總召傅崐萁稍早現身議場前受訪，並指朝野三黨共同封殺總統賴清德提名的大法官人選，形同對賴清德的不信任案。

第11任司法院正副院長、大法官7人任期於今年10月31日屆滿，總統賴清德8月底提出的大法官提名名單，司法院院長被提名人為台大法學院特聘教授張文貞、副院長被提名人為國會觀察文教基金會董事長姚立明。

由於劉靜怡昔日多次質疑前總統蔡英文博士論文，認為不應放在國家圖書館「台灣博碩論文知識加值系統」，且她曾批評新竹市前市長林智堅、國安局前局長陳明通的「論文門」事件，王鴻薇說，民進黨全體封殺劉靜怡，打臉賴清德，是要為蔡英文，林智堅論文平反吧！

