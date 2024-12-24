「藍白癱瘓憲法法庭世界最扯」　律師：不敢倒閣等於支持政院不副署

▲大法官提名人經過投票，7人全數封殺。（圖／ETtoday製）

記者郭運興／台北報導

立法院今（24日）進行大法官人事同意權案投票，國民黨團全數封殺、民眾黨團決議僅放行一人，稍早開票出現戲劇性變化，51席綠委對劉靜怡投下反對票，因此全數大法官被提名人皆未通過。對此，律師黃帝穎表示，大法官表決全數未過，藍白強推憲訴法又搭配杯葛，癱瘓憲法法庭簡直世界最扯。他指出反制2機制，政院不副署，藍白若不敢提倒閣，憲政意義上，等於支持不副署具憲法正當性。

黃帝穎表示，現行《憲訴法》，憲法法庭正常運作，但藍白強推的「憲法訴訟法」，卻限制需10席大法官才能開庭，搭配藍白杯葛大法官人事案，癱瘓憲法法庭，剝奪人民的憲法訴訟權，更牴觸大法官釋字第六三二號解釋「憲法機關忠誠義務及權力分立原則」。

黃帝穎直言，全世界民主國家沒人像藍白那樣惡搞，在比較憲法上，美國、德國等民主國家均有避免「釋憲機關」停擺的機制，以維繫民主憲政最基本的權力分立，更不會讓人民的憲法訴訟權遭受影響，但藍白的憲訴法根本沒有避免憲法法庭不癱瘓的機制，世界最扯。

黃帝穎指出，反制藍白違憲憲訴法有兩大法律機制。第一「憲法訴訟」，憲法法庭不論人數都有開庭權責，針對違憲的憲訴法，憲法法庭責無旁貸，大法官就算只有8席也不能迴避憲法義務，憲法法庭仍可判決憲訴法違憲，但這勢必面對藍白藉口大法官不符合新法人數門檻的兩難。

黃帝穎再指，第二「行政院長不副署」，藍白回歸憲法應提倒閣，否則等於支持政院不副署具憲法正當性，若想不讓大法官陷入兩難，考量維護民主憲政秩序的重要性，行政院長有權不副署違憲惡法，讓憲訴法不生效力。

最後，黃帝穎強調，依憲法增修條文，國會如不同意政院拒絕副署，應對行政院長提不信任案，然後解散國會，改選直接面對最新民意。藍白若不敢提倒閣，憲政意義上，等於支持政院不副署具憲法正當性。

▼司法院大法官人事同意權案投票結果。（圖／記者郭運興製圖,點圖放大）