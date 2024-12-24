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高公局打通22處國道瓶頸路段　通過車流最多提升54%

▲▼高公局改善國道壅塞路段。（圖／高公局提供）

▲高公局改善國道壅塞路段。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

為改善瓶頸路段塞車，提升國道容量並紓解出口車流，高公局今年完成22處壅塞路段改善，且針對國1雙向東湖-內湖、圓山北出至濱江北出、國3霧峰系統南出匝道等7處路段辦理新增車道，改善後可提速最多30公里外，通過車流也提升54%，減少回堵。

國道交通量每年平均成長約2%，部分路段受到尖峰時段容量不足、出口回堵、車流交織頻繁等影響導致壅塞。高速公路局除持續實施交通管理措施，今(113)年已完成22處壅塞路段短期改善措施，其中7處匝道新增車道。

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高公局交管組科長張耿宗說明，匝道新增車道部分，國1北向內湖-東湖已於113年11月14日完成、南向東湖-內湖於113年12月15日完成，改善後北向主線車速提升每小時20~30公里、南向主線車速提升每小時25公里。另國3霧峰系統南出匝道於113年6月28日完成，改善後匝道尖峰通過量提升54%且回堵情形已完全改善。

▲▼高公局交管組科長張耿宗。（圖／記者李姿慧攝）

▲高公局交管組科長張耿宗。（圖／記者李姿慧攝）

此外，高公局也已陸續完成國1北向東湖-汐止系統、后里北出、北向仁德服務區-仁德系統及國3南向三鶯-鶯歌系統等13處路段車道調整。

其中國1北向仁德服務區-仁德系統於113年8月14日完成1個輔助車道增設，改善後主線交通量提升2.8%、車速提升9.8%。另為因應尖峰車潮，高公局亦針對國1北向大灣-台南系統及國10東向燕巢-燕巢系統等2處路段實施或延長開放路肩措施。

▲▼高公局改善國道壅塞路段。（圖／高公局提供）

▲高公局改善國道壅塞路段。（圖／高公局提供）

張耿宗表示，經觀察，短期改善措施完成後均有助於減緩尖峰時段國道瓶頸路段壅塞狀況。後續高公局除持續監控路段車流狀況並滾動檢討及研議可行之短工期、低成本改善作為外，亦將持續推動中長期改善措施。

張耿宗進一步說明，中長期改善包括國1五堵至汐止交流道路段拓寬工程、臺北及圓山交流道改善工程、楊梅至頭份拓寬工程、后里至大雅路段拓寬工程及國道7號建設計畫等，提高國道整體行車效率。

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