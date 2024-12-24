春節國道初一到初五0~5時免收費　初三車流「逼近歷史天量」

▲春節預估初三交通量最大，逼近歷史天量。（資料圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

明年春節將有9天連假，除夕為連假第4天，高公局今年祭出國道免收費僅適用5天，1月29日初一到2月2日初五等5天每天0到5時免收通行費，高公局預估春節車最多的一天為1月31日初三，交通量達138百萬車公里，逼近疫情前歷史天量。

明年春節連假為1月25日(小年夜前2天)至2月2日（初五）共9天，根據高公局規劃，114年1月29日至114年2月2日，每日0至5時暫停收費；1月31日(初三)、2月1日(初四)，每日13至18時國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南交流道實施高乘載管制；1月30日(初二)至2月2日(初五)每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道也採高乘載管制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高公局交管組科長張耿宗表示，春節交通需求以過年返鄉團圓及旅遊旅次為主，研判南向交通量集中在初一至初三，初二出現最大量，預估達71百萬延車公里，約平日之1.5倍；北向集中在初三至初五，初四出現最大量，預估達76mvk，約平日1.6倍；初三出現雙向最大量，預估達139mvk，約平日1.5倍。

▲高公局交管組科長張耿宗。（圖／記者李姿慧攝）

張耿宗指出，明年春節交通量預估比今年春節略增，南下今年為68百萬車公里，明年為71百萬車公里；今年初四北上交通最大量為76百萬車公里，明年預估差不多，今年雙向交通量最大為134百萬車公里，明年最大量為139百萬車公里，接近疫情前2019年初三歷史高點的140百萬車公里。

高公局表示，今年連假雖為9天連假，因初五即假期最後一天，預估北返需求仍將集中於初三至初五，恐將出現長時段壅塞。尤其初二至初四部分路段如國1、國3北向新竹、苗栗路段及國5北向宜蘭路段則有可能壅塞至凌晨，甚至有跨夜車流至隔日凌晨。

▲高公局副局長彭煥儒。（圖／記者李姿慧攝）

高公局副局長彭煥儒說明，明年春節疏運較特殊處，為除夕是春節連假第4天，南下車流有很多天可以分散分流，南下返鄉不至於造成嚴重壅塞，收假考量春節只放到初五，西部國道高乘載針對北上實施兩天，包括初三和初四；另暫停收費措施適用初一到初五，並非整個春節連假。此外，今年還有一個調整，為降低對民眾干擾，匝道封閉時段包括仁德、虎尾、王田調整為每天10時到18時。

高公局也建議，預計初三至初五北返民眾，多利用公共運輸，若需長途開車北返，請多利用台61替代道路，如一定要使用國道，請南部地區用路人於9時前出發，中部地區用路人於12時前出發，避免車流過度集中造成國道長時段壅塞。

根據高公局規劃春節疏運，匝道封閉部分，114年1月29日(初一)至1月31日(初三)，每日5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。114年1月31日(初三)至2月2日(初五)，每日10至18時，封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；12至24時，封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。

高乘載管制方面，114年1月31日(初三)、2月1日(初四)，每日13至18時，國1北向下營系統至頭份、國3北向官田系統至竹南，各交流道之入口匝道。114年1月30日(初二)至2月2日(初五)，每日13至18時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道。

▲春節國道疏運措施。（圖／高公局提供）

收費措施規劃，國道春節疏運期間，1月25日至114年2月2日採單一費率，1月29日至114年2月2日國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。暫停收費方面，114年1月29日至114年2月2日，每日0至5時暫停收費。

另國道除現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。匝道儀控部分，假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

替代道路建議，國5頭城往坪林地區，建議改走台9；國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61；國6台中往返南投地區，建議改走台63；國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。此外，114年1月24日12時至114年2月2日24時止，國道全線暫停施工及例行養護作業。