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台鐵春節「加開302班」12／26起搶票　6班新自強號自由座縮減

▲▼台鐵,EMU3000型新自強號。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵春節車票12/26起開放東部列車訂票、12/27開放西部列車訂票。（資料圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

明年春節有9天連假，台鐵公司今(24日)宣布，春節疏運期間將加開302班次，12月26日凌晨0時起陸續開放訂票，加班車包括南港-彰化普悠瑪號直達車14班、七堵－潮州EMU3000型新自強號半直達車8班，以及東部實名制列車8班。另外，6班新自強號自由座車廂從6節縮減為3節，並恢復商務艙服務。

因應114年春節連續假期疏運，台鐵公司今宣布，自114年1月23日起至2月3日共12天春節疏運期，全線加開各級列車共計302班。12月26日凌晨0時起開放東部幹線對號列車訂票，包括宜蘭線、北迴線、南迴線及跨線列車，12月27日凌晨0時起開放西部幹線對號列車訂票，皆可預訂至114年2月3日之乘車票。

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增開列車包含東部地區實名制列車8班、彰化-台北-花蓮EMU3000型自強號列車20班、南港-彰化普悠瑪號直達車14班、七堵－潮州EMU3000型自強號半直達車8班、海線七堵－彰化EMU3000型自強號列車8班、七堵—鳳山EMU900型區間快車18班、湖口—台北—台東EMU900型區間快車18班。

另外，為加強疏運旅客，114年1月23日至2月3日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

▲▼台鐵春節疏運資訊。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵春節疏運資訊。（圖／台鐵公司提供）

台鐵表示，東線實名制列車班次另於12月28日0時起，開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

花蓮縣政府申請返鄉及返工專車共計開行4班，由花蓮縣政府另行公告票務相關事宜及訂票期程。

▲▼台鐵春節疏運資訊。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵春節疏運資訊。（圖／台鐵公司提供）

為提升乘坐舒適度，台鐵公司也宣布，自114年1月25日起至2月2日，西部幹線117、146、133、145次計4班次；1月26日起至2月3日108、120次計2班次EMU3000型自強號，自由座車廂由6節(第4至9車)調整為3節(第9至11車)，另第6車新增騰雲座艙服務。

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