美「同志夫夫」性侵2養子！逼拍兒童性虐片　小兄弟淪洩慾工具

▲祖洛克夫夫不但性侵養子們，還逼未成年養子下海賣淫。（圖／Instagram / @zackjzulock）

記者王佩翊／編譯

美國喬治亞州一對同志夫夫性虐待2名養子，因此分別被判處100年監禁，且永不得假釋，兩人預計餘生都要在監獄內度過。檢方指控，這對夫夫定期強迫未成年的養子們與他們發生性行為，還將過程製作成兒童色情片，不僅如此，更逼迫養子向其他有戀童癖的男子賣淫。

根據《紐約郵報》報導，喬治亞州沃爾頓郡（Walton County）地方檢察官辦公室宣布，34歲的威廉祖洛克（William Zulock）和36歲的扎卡里祖洛克 （Zachary Zulock），上周因性虐待、性侵2名養子等罪名，分別被判處100年的監禁，不得假釋，

檢方痛批，「這2名被告創造了一個真正的恐怖之屋，將他們極度黑暗的慾望凌駕於一切人事物之上。」受害的2名養子分別為12歲與10歲，祖洛克夫夫從一家基督教特殊需求機構中領養兩兄弟。威廉是一名政府員工，而丈夫扎卡里則是在銀行工作。兄弟倆看似是在一個富裕的幸福家庭長大，實際上卻長期被2名父親性虐待。

▲兩人各被判處100年有期徒刑，且終身不得假釋。（圖／沃爾頓郡治安官辦公室）



這對夫夫定期強迫孩子們與他們發生性行為，還會將性虐待的過程錄影，並製作成兒童色情片。證據顯示，他們甚至還向朋友炫耀。一名友人告訴警察，扎卡里曾經發送一則Snapchat訊息告訴他，「我今晚要去跟我兒子做愛。站著看著吧」，同時附上孩子被虐待的照片。

根據調查，他們還利用社交媒體找到一個戀童癖群組，並將養子們賣身給其中至少2名男子，讓對方性侵養子們。

該戀童癖群組2022年有一名成員因為下載兒童色情影片被警方抓獲，而該名男子隨即向警方爆料，祖洛克夫夫是如何與家中的孩子製作兒童色情內容，兩人因此被捕。兩人最終坦承性侵兒童、嚴重性虐待兒童以及兒童性剝削等多項罪名。

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