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性侵孫女7年！12歲懷孕竟「逼墮胎」　色祖父重判25年死在獄中

▲▼家暴。（圖／CFP）

▲性侵孫女7年，並要求這名年僅12歲的受害女童墮胎的78歲老翁霍奇斯，被證實已在獄中死亡。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

英國78歲老翁霍奇斯（Raymond Hodges）因對孫女韋德（Charlotte Wade）施以性侵，還在這名受害女童年僅12歲時，就強迫她墮胎，而被判入獄25年。最新消息指出，這名老翁今年2月已因腹主動脈瘤破裂在獄中去世。

據《太陽報》報導，霍奇斯是韋德繼父的父親。在韋德只有5歲時，霍奇斯便以照顧孫女為由，主動提出要在韋德媽媽工作時協助照看孫女，並在接下來長達7年的時間裡，對韋德施以殘酷的性虐待，還經常毆打或是燒燙傷韋德。更令人髮指的是，韋德在12歲那年，因為長期被性侵意外懷孕，而霍奇斯得知後竟還強迫她墮胎。

2017年，韋德勇敢地向警方舉報霍奇斯犯下的罪行。隨後，法官在判決中怒批霍奇斯長期虐待韋德，並從中獲得性快感，對其判處25年監禁，罪名包括24項性侵犯相關罪行。韋德在得知霍奇斯被判有罪後，曾公開表示這讓她感到釋然，並鼓勵其他性侵受害者勇敢站出來，「病態的爺爺剝奪了我快樂的童年，但我拒絕讓他繼續毀掉我的未來」。

最新消息指出，現年78歲的霍奇斯今年二月在蒙茅斯郡（Monmouthshire）的HMP Usk監獄中，因腹主動脈瘤破裂去世。儘管霍奇斯的死訊為這起駭人聽聞的案件畫上了句點，但韋德所經歷的創傷和其勇敢的行為，提醒民眾關注兒童性侵害問題，並加強相關的預防和保護措施。

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