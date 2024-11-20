22歲女師大玩「校園SOD」！車震誘姦男學生20次↑　判30年只關1年

▲柯蒂斯多次性侵男學生。（圖／蒙哥馬利縣警察局）

記者王佩翊／編譯

美國馬里蘭州一名女老師與一名未成年學生發生數十次性關係，地點遍及車上、學校以及多個住宅，因此被判處30年刑期，然而實際上卻只需服刑1年。

根據《紐約郵報》報導，32歲的梅麗莎·瑪麗·柯蒂斯（Melissa Marie Curtis）2015年在擔任蒙哥馬利村中學老師時，與一名14歲的男學生發生至少數十次的性行為。

柯蒂斯因涉及多項性虐待未成年人與性犯罪罪名，因此被判處30年刑期，但只需服刑12個月，其餘刑期皆可緩刑。

根據起訴書內容，當時22歲的柯蒂斯在2015年1月至5月之間，與該名未成年學生發生了超過20次的性行為，兩人激戰的地點包含學校、她的車子以及包括她母親在蒙哥馬利縣的房子，還有其他住所。

蒙哥馬利縣警方指出，柯蒂斯還向就讀8年級的被害少年提供酒精和大麻。根據法院文件，檢察官表示，這名少年曾自願參加由柯蒂斯主辦的課後活動，兩人因此經常單獨相處，進而發展出不正當關係。

被害少年2023年10月站出來指控這些性虐待行為，警方隨即展開調查。柯蒂斯2023年11月7日向警方自首，同時被指控對未成年人進行性虐待以及多項性犯罪。

柯蒂斯將在未來25年內被登記為性犯罪者，禁止與除了自己孩子以外的未成年單獨接觸。