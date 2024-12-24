「提早1分鐘等電梯」被當早退開除　陸科技男告贏公司

記者黃翊婷／綜合報導

中國湖北省武漢市近日有一起「早退1分鐘被開除」的勞動爭議案件，引發網友熱議。陳姓男子2022年間因為多次早退1分鐘去等電梯，而遭公司開除，雙方鬧上法院，結果還真的讓他勝訴了。

▲陳男多次提早1分鐘離開工作崗位去等電梯，被公司以「早退」為由開除。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

根據《看看新聞》等陸媒報導，陳男2022年2月間在武漢某科技公司工作，並簽下3年合約；但公司方面發現，陳男在同年9月3日、10月22日、10月27日、11月18日、11月22日、12月5日均早退，進一步檢視內部監視器畫面，發現他早退1分鐘是為了去等電梯。

由於該公司「員工手冊」規定，若遲到或早退達6次以上，屬於嚴重違反紀律，經人力調查核實之後，將予以開除。陳男因此遭到開除，不過，他認為公司是違法解除勞動合約，於是向武漢市勞動人事爭議仲裁委員會申請仲裁，同時要求公司支付賠償金、年休假工資等費用。

仲裁委員會裁決支持陳男的訴求，公司不服決定提告。然而，東湖高新區法院法官經審理之後認為，提早1分鐘離開工作崗位就被認定為「早退」，顯然欠缺合理性，況且出勤狀況應該按月審查，整個過程中，公司卻從未向陳男提及早退的事情，反而是在最後才一次性提出，行為明顯不當，因而認定公司開除陳男缺乏依據，屬於違法行為，判公司應支付陳男賠償金。

公司方面不滿一審宣判結果，提出上訴之後，二審仍維持原判決。相關消息傳開之後，掀起微博網友討論，大家紛紛留言表示，「早退1分鐘要開除，拒絕免費加班2小時也要開除，不知道什麼能讓企業遵守勞動法」、「歲末年初，這種事情越來越多了」、「多做1分鐘也沒有加班費啊」、「確實不合理，想想某些主管退居二線之後，不來上班都沒事，不能雙標啊」。