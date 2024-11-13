雕像掉漆！「李玟墓園」被曝雜草叢生　粉絲哀嘆：看了很心痛

記者廖翊慈／綜合報導

已故天后李玟位於武漢石門峰紀念公園的墓地11日被曝，雜草叢生、鮮花凌亂不堪的場景，紀念碑上的字都完全被藤蔓覆蓋住，連原本雪白的雕像也掉漆了。讓不少粉絲心痛不已，紛紛站出來為她鳴不平，要求恢復原貌。

▲「李玟墓園」先前樣貌。（圖／翻攝自微博，上同）

據《澎湃新聞》報導，網曝的對比照顯示，原本雕像前的彩虹階梯已長滿雜草，一旁的藍色矮牆上的「紀念李玟」也已看不見，鮮花小徑更不復存在。

▲「李玟墓園」現雜草叢生。（圖／翻攝自微博，上同）

不少歌迷難過直呼，「看到墓地這樣，心隱隱作痛」、「coco家裡人呢？能不能尊重一下coco姐啊，花錢請個打掃的都做不到嗎」、「鄧麗君的墓地也沒這樣 」、「我都想拿著鐮刀過去砍草了」。

▲▼粉絲氣憤不已。（圖／翻攝自微博）

李玟於2023年10月21日安葬紀念雕像於武漢石門峰紀念公園的墓地，李玟的雕像則於出道30周年紀念日當天，即2024年6月15日舉行揭幕儀式。李玟爸爸的骨灰也一同安葬於此。

父女二人的墓碑緊緊相鄰，李玟的墓碑上日月同輝的玉石造型，輔以「太陽暖人，月光愛人」的墓誌銘，則生動描繪了李玟生前如太陽般溫暖，像月亮般美麗的動人形象。