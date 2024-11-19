運將接2萬大單…乘客狂催　下秒自爆趕吃「告別飯」：我殺人了！

▲計程車司機載到殺人犯，機警應對協助警方逮人。（圖／翻攝自極目新聞）



圖文／CTWANT

大陸湖北省武漢市一輛計程車近日巡遊江灘時，遇到一筆人民幣4500元（約新台幣2萬元）的大單，原以為財神降臨，結果上車的是一名犯罪嫌疑人。據悉，武漢大通汽車出租有限公司第六分公司鄂AA27057（自編號6120）駕駛員尹老五就遇到上述情形，好在他機智地拖住了對方，最終讓其落網。

《極目新聞》報導，本月14日上午8時30分許，尹男駕車在武漢市武昌濱江湖錦酒樓附近，遇到一名20多歲的年輕人攔車，對方身穿黑色衣服、操著山東口音，說要去山東濰坊。司機查詢導航發現，路程近1100公里，雙方約定路費共4500元，乘客現場支付了4000元，到達目的地再支付剩餘500元，並要求開快一點。

由於路途較遠，運將需要有對班司機幫忙開回程路段，經乘客同意後，帶著一名同行一起前往。隨後，尹男在東風廣場充電站接上了同行朋友夏豐，出發去往山東。車輛抵達河南時，乘客突然說「你們能不能再開快點，我著急回家。」司機回應，「1000多公里路呢，安全也蠻重要，我們會盡快的，你怎麽這麽著急呢？」

沒想到，乘客忽然壓低嗓子說「我殺人了，所以趕著回家和家人吃個飯告別。」尹男和同事原以為對方在開玩笑，然而看到乘客一直戴著口罩，沉默寡言、心事重重的樣子，開始起了疑心，此時他突然接到警方電話，確認車上乘客真的是一名殺人案犯嫌，目前警方正在後方追趕，希望司機盡量拖延時間。

尹男穩住心神，裝作隨意的樣子掛斷了電話，接著對乘客說「車快沒電了，我們到前面正陽服務區去充個電再走！」車輛到達正陽服務區，司機偷偷拍了一張乘客照片，並對乘客說「車輛充電大概得1小時左右，你就在車裡睡一下吧」。最終警方趕到服務區，順利將嫌疑人抓捕，司機一顆懸著的心才落了下來。

對此，荊門市公安局漳河新區分局教導員近日帶領3名刑警，從荊門趕至武漢大通汽車出租有限公司第六分公司，為尹姓司機和夏豐送上2面錦旗，稱讚尹老五此次抓捕犯罪嫌疑人的配合行為，沉著不亂、有膽有智，是個智勇雙全的好司機。為此，荊門市公安局漳河新區分局特別頒發獎勵現金1000元給2人。

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