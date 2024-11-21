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術後變石頭奶！　23歲女花82萬元「隆乳」後…失去哺乳功能

▲▼23歲女生花18萬隆胸術後胸硬如石。（圖／翻攝自微博／澎湃新聞）

▲涉事診所。（圖／翻攝自微博／澎湃新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

湖北武漢一名23歲的楊小姐日前在詮明醫美診所，一共花了18萬元（人民幣，下同，約台幣82萬元）做了隆乳手術。楊小姐表示，結果在術後20多天，不但出現高低奶，傷口還不斷流膿、胸部硬的跟石頭一樣，後續追查才發現，執刀醫生的證照都是假的，令她憤而提告。

據《澎湃新聞》報導，楊小姐表示，手術傷口一個多月都還沒好，期間不斷有膿從縫線處流出，「不只高低奶，還石頭奶，回去給他拆線時，他直接徒手按壓，真的很痛很痛，縫線直接被他壓斷兩條，之後手也沒消毒，繼續在我的傷口上按壓，結果導致我傷口感染一個月，還乳腺受損。」

▲▼23歲女生花18萬隆胸術後胸硬如石。（圖／翻攝自微博／澎湃新聞）

▲ 楊小姐花82萬元做隆乳手術。（圖／翻攝自微博／澎湃新聞）

楊小姐曬出的對話紀錄顯示，她不斷向院方表示，自己的傷口有問題，流膿的狀況一直都在，也造成身體不適，無法正常生活，且久久未見好轉。院方則表示，讓她不要擔心，「屬於術後正常現象，消毒一下就好，不用管它。」

楊小姐心存疑慮，於是找了律師來處理此事，「律師發現他根本未達開業標準，而且醫師執照、醫院實習證明那些都是造假的，他的資歷不能自己執刀，結果他違規做了那麼多手術，我的律師還說，這位醫師根本就是非法行醫。」

▲▼23歲女生花18萬隆胸術後胸硬如石。（圖／翻攝自微博／澎湃新聞）

▲▼ 楊小姐的術後狀況不佳。（圖／翻攝自微博／澎湃新聞）

▲▼23歲女生花18萬隆胸術後胸硬如石。（圖／翻攝自微博／澎湃新聞）

楊小姐後續至專業醫院諮詢，對方告訴她，「專家說，我這次隆乳手術的假體位置不正確，導致我胸部畸形。」專家也指出，隆乳手術後，本來就不建議哺乳。

楊小姐最終不但將該診所，檢舉至相關部門，還對該名醫生提告。法院審理認為，涉事醫生確實存在違法行為，故需全額退款給楊小姐，並勒令停業。

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