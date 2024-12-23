　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國33歲妹子嫁80歲「甲骨文」創辦人　躍升全球前4大富豪太太

中國33歲妹子厲害了！成80歲「甲骨文」創辦人第5任妻子，躍升全球前4大富豪太太。（翻自《新浪網》）

▲甲骨文公司創辦人艾利森（左）與新迎娶的第五任妻子朱凱倫（右）。（圖／翻攝自《新浪網》）

圖文／鏡週刊

近期國際商場上的大八卦，就是甲骨文公司（Octopus）創辦人、現年80歲艾利森（Larry Ellison）的婚姻生活，現在也傳出，艾利森在最近新娶了第5任妻子，她就是現年33歲，來自中國的朱凱倫（Keren Zhu，音譯）。

艾利森是業界出名的花花公子，感情多采多姿，他在1967-1974年經歷第1段婚姻，隨後於1977年再結婚，僅一年後就離婚。1983年，艾利森與公司的前接待員芭芭拉·布特（Barbara Boothe）結婚，並於1986年離婚。2003年，艾利森與小說家梅蘭妮·克拉夫特（Melanie Craft）結婚，7年後離婚。至於與朱凱倫的婚姻，艾利森並沒有正式對外公開，外界則是透過美國密西根大學橄欖球隊的贊助商Champions Circle的一則感謝文，大家才意外發現，原來朱凱倫成為艾利森的第5任妻子。

關於朱凱倫的背景，各界都在猜測，據英國《每日郵報》與中國《新浪網》等報導，關於朱凱倫的背景資訊，外界流傳的並不多，只知道她原本只是個單純的中國留學生，大約在大學時期赴美就讀，進入密西根大學主修國際研究，2012年獲得學士學位。此外，朱凱倫的另外一個英文名字，就叫做「Jolin」。

不過朱凱倫從密西根大學畢業後的發展如何？就鮮為人知，至於她是如何認識到艾利森，至今也是個謎。不過《每日郵報》推測，朱凱倫很有可能曾經在甲骨文公司找到工作。報導也指出，艾利森在2022年於佛州馬納拉潘（Manalapan）買下一棟豪宅，2023年4月兩人登記為獨立選民的住址，也剛好都在佛州馬納拉潘的這棟豪宅，但艾利森一直都沒有公開兩人關係。直到這次密西根大學狼獾隊（Michigan Wolverines）搶到全美排名第一高中四分衛安德伍德（Bryce Underwood），並由贊助商Champions Circle發出感謝信，這時大家才知道，原來「校友」朱凱倫已經成為艾利森的妻子。

另根據彭博富豪排行榜，艾利森的財力排名一直都在全球第3、第4名移動。換句話說，原本只是一名來自中國的留學生的朱凱文，現在搖身一變，已是超級富豪太太。


更多鏡週刊報導
習近平好友塞爾維亞總統惹民怨！中共工程品質壓死15人　上萬民眾擠爆街頭抗議
議員現場實拍問題大橋　拍到一半橋樑塌了釀2死！驚悚影片曝光
【41J肉聲】變態！中國網紅頻在日本「侵犯隱私跟拍」　妹子小孩都被鎖定

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
人夫一開門…下秒「臉朝下倒地」！醫列危險因子全中
元元披婚紗「深V蹦出半球」！　解放低胸超兇身材看光
33歲陸女嫁80歲「甲骨文」創辦人　躍升全球前4大富豪太太
證交所今公告「違約交割」2354萬元　今年第6高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國33歲妹子嫁80歲「甲骨文」創辦人　躍升全球前4大富豪太太

女生產DNA鑑定結果孩子媽媽不是她　真相是她體內「還有1人」

又見怪象？「巨大火球」劃過美國夜空　是來自中國的它

馬國13歲少女遭性侵懷孕　一查驚揭狼父蹂躪4年「每周要4至5次」

正妹主播報足球賽　緊身透視裝上陣「畫面超兇」！觀眾全歪樓

美議員消失半年「照領近600萬年薪」　兒認了：出現失智跡象

才完成首飛　馬航首架空巴A330neo客機「安全疑慮」停飛

直擊大橋坍塌瞬間！拍片一半「崩裂解體」人車墜河2死　恐怖畫面曝

川普17歲孫女曝迷戀對象臉紅了　總統爺爺「1句話」讓她超尷尬

全球最難攻打3大國家　這國至今無人敢挑戰

#拳上 統神配《英雄聯盟》神曲颯爽登場　被小鮮肉抬上擂台

SBS演技大賞／朴信惠哽咽感謝老公應援「我比想像中沒自尊…」

統神《拳上》輸蹦闆不服判決　台上爆氣開嗆：我全程沒退！

【太辣惹】拳上2024舉牌女郎辣翻網 #妙智 #大魯味 成話題焦點

《拳上》後台爆衝突　現場火爆互推「滾出去」

#拳上 蹦闆霸氣登場！由自家兄弟扛轎上陣

【可愛腳腳側柱】等紅燈發現前車的側柱是狗腳腳！

張蘭時隔5年來台　狂誇媳婦「親生女兒又如何」

真的打滿6回合！　《拳上》蹦闆打敗亞洲統神

#拳上2024 統神不服判決！台上開嗆「這是不公平比賽」：我全程沒退

中國33歲妹子嫁80歲「甲骨文」創辦人　躍升全球前4大富豪太太

女生產DNA鑑定結果孩子媽媽不是她　真相是她體內「還有1人」

又見怪象？「巨大火球」劃過美國夜空　是來自中國的它

馬國13歲少女遭性侵懷孕　一查驚揭狼父蹂躪4年「每周要4至5次」

正妹主播報足球賽　緊身透視裝上陣「畫面超兇」！觀眾全歪樓

美議員消失半年「照領近600萬年薪」　兒認了：出現失智跡象

才完成首飛　馬航首架空巴A330neo客機「安全疑慮」停飛

直擊大橋坍塌瞬間！拍片一半「崩裂解體」人車墜河2死　恐怖畫面曝

川普17歲孫女曝迷戀對象臉紅了　總統爺爺「1句話」讓她超尷尬

全球最難攻打3大國家　這國至今無人敢挑戰

本土劇娜美辣穿「貼身洋裝」側身炸出渾圓曲線！　網暈：太逆天了

嗶一下刷臉入場！　HYBE旗下藝人演唱會宣布啟用「人臉辨識」

24.3%房東近3年漲租金　中研院：成通膨推力

經濟部與高市府攜手HTC　打造全台最大戶外5G XR智慧海灣

修杰楷打不開卡片「遭女兒懷疑智商」　真相曝光翻白眼：我就笨

中國33歲妹子嫁80歲「甲骨文」創辦人　躍升全球前4大富豪太太

證交所今公告「違約交割」2354萬元　今年第6高

「感謝兄弟11年栽培」 陳子豪FA轉戰味全龍感性發文

蔡尚樺狂接15場尾牙「進帳百萬」！　曾國城認證：她又不是花瓶

元元披婚紗「深V蹦出半球」！　解放低胸超兇身材看光

萌娃拿遙控器學大人講電話　奶音+超溜台語療癒力十足！

國際熱門新聞

「世界最恐怖監獄」關4萬名殺人犯！　獄警全蒙臉避遭報復

被女友嬤巨乳蹭到有反應！他直接在餐桌激戰

全球最難打3大國家　這國無人敢挑戰

天冷衣服晾不乾！「免烘乾機」小撇步曝光

神秘金屬球體現蹤德州　NASA太空人驚呼

年薪超越拜登！美女警「謊報加班」賺1305萬

斬首、打靶式行刑！俄系統性處決烏147戰俘

13歲女遭性侵懷孕　狼父判關25年鞭10下

iPhone掉功德箱　廟方拒還：是神的財產

英媒：川普團隊計畫上任首日退出WHO

等了11年！好市多熟食區傳明年「重大調整」

正妹主播報足球賽　「緊身透視裝」觀眾全歪樓

即／南韓陸軍部隊「突然爆炸」　3人炸傷

無人機襲俄喀山高樓　普丁將加倍奉還

更多熱門

相關新聞

打籃球「吃雞腿」！15歲高中生就醫驚見肌肉骨頭

打籃球「吃雞腿」！15歲高中生就醫驚見肌肉骨頭

15歲的青少年高中籃球員，在比賽中，他的大腿前側被對方球員的膝蓋給「釘」到了，撞到了，就是俗稱的吃雞腿，出現腫脹、痙攣甚至疼痛，求診中國醫藥大學新竹附設醫院復健科醫師何宇淳，經超音波檢查，顯示明顯的股四頭肌肌肉撕裂傷與血腫。當下給予超音波導引抽吸出血腫，再用彈性繃帶給予加壓，預防腫脹及讓受傷的肌纖維靠近。

陸留學生Jolin情定80歲全球第三富豪 33歲瀋陽妹子成第六任妻子

陸留學生Jolin情定80歲全球第三富豪 33歲瀋陽妹子成第六任妻子

譚艾珍母女擔任台南防詐大使

譚艾珍母女擔任台南防詐大使

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！酷炫押著道歉

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！酷炫押著道歉

ETF大黑馬　這檔績效賺贏大盤

ETF大黑馬　這檔績效賺贏大盤

關鍵字：

鏡週刊甲骨文

讀者迴響

熱門新聞

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！酷炫押著道歉

楊謹華在家出意外！

高鐵驚見超巨大行李堵死門　全場震驚

冷到沒完沒了！　下波恐創更低溫

「世界最恐怖監獄」關4萬名殺人犯！　獄警全蒙臉避遭報復

快訊／「全台下2天」清晨7.3℃　帕布颱風最快今生成

被女友嬤巨乳蹭到有反應！他直接在餐桌激戰

涉虐童遭終身封殺　女教保員辯不當管教想調解

全球最難打3大國家　這國無人敢挑戰

雙北一堆老房子「為何不都更？」　專家點出4大原因

有脂肪肝都沒感覺！「10種食物」能逆轉　清單曝光

郭建霖沒獲續約　傳陳品捷返富邦

華碩尾牙「頭獎也太扯」！

媽帶兒進女廁！她一見年齡傻眼「超不舒服」

再撐9天！2025「4生肖」事業大突破財富暴漲

更多

最夯影音

更多

#拳上 統神配《英雄聯盟》神曲颯爽登場　被小鮮肉抬上擂台

SBS演技大賞／朴信惠哽咽感謝老公應援「我比想像中沒自尊…」

統神《拳上》輸蹦闆不服判決　台上爆氣開嗆：我全程沒退！

【太辣惹】拳上2024舉牌女郎辣翻網 #妙智 #大魯味 成話題焦點

《拳上》後台爆衝突　現場火爆互推「滾出去」

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面