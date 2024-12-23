中國33歲妹子嫁80歲「甲骨文」創辦人　躍升全球前4大富豪太太

▲甲骨文公司創辦人艾利森（左）與新迎娶的第五任妻子朱凱倫（右）。（圖／翻攝自《新浪網》）

圖文／鏡週刊

近期國際商場上的大八卦，就是甲骨文公司（Octopus）創辦人、現年80歲艾利森（Larry Ellison）的婚姻生活，現在也傳出，艾利森在最近新娶了第5任妻子，她就是現年33歲，來自中國的朱凱倫（Keren Zhu，音譯）。

艾利森是業界出名的花花公子，感情多采多姿，他在1967-1974年經歷第1段婚姻，隨後於1977年再結婚，僅一年後就離婚。1983年，艾利森與公司的前接待員芭芭拉·布特（Barbara Boothe）結婚，並於1986年離婚。2003年，艾利森與小說家梅蘭妮·克拉夫特（Melanie Craft）結婚，7年後離婚。至於與朱凱倫的婚姻，艾利森並沒有正式對外公開，外界則是透過美國密西根大學橄欖球隊的贊助商Champions Circle的一則感謝文，大家才意外發現，原來朱凱倫成為艾利森的第5任妻子。

關於朱凱倫的背景，各界都在猜測，據英國《每日郵報》與中國《新浪網》等報導，關於朱凱倫的背景資訊，外界流傳的並不多，只知道她原本只是個單純的中國留學生，大約在大學時期赴美就讀，進入密西根大學主修國際研究，2012年獲得學士學位。此外，朱凱倫的另外一個英文名字，就叫做「Jolin」。

不過朱凱倫從密西根大學畢業後的發展如何？就鮮為人知，至於她是如何認識到艾利森，至今也是個謎。不過《每日郵報》推測，朱凱倫很有可能曾經在甲骨文公司找到工作。報導也指出，艾利森在2022年於佛州馬納拉潘（Manalapan）買下一棟豪宅，2023年4月兩人登記為獨立選民的住址，也剛好都在佛州馬納拉潘的這棟豪宅，但艾利森一直都沒有公開兩人關係。直到這次密西根大學狼獾隊（Michigan Wolverines）搶到全美排名第一高中四分衛安德伍德（Bryce Underwood），並由贊助商Champions Circle發出感謝信，這時大家才知道，原來「校友」朱凱倫已經成為艾利森的妻子。

另根據彭博富豪排行榜，艾利森的財力排名一直都在全球第3、第4名移動。換句話說，原本只是一名來自中國的留學生的朱凱文，現在搖身一變，已是超級富豪太太。



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