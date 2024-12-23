▲耶誕感恩節！王明鉅發送早餐，謝謝606路線公車乘客做伙減碳。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園機場捷運串聯桃北北三大都會區，服務沿線民眾通勤、通學、就醫、購物等交通需求，龜山大坪頂地區近年人口快速增加，桃園市政府交通局規劃 606「大坪頂循環線」公車，串聯機場捷運A7站、A8站，以及公西、華亞、工三工業區、樂學與樂善等地區之主要公車路線。

聖誕節前夕，23日由桃園市副市長王明鉅發送早餐給搭乘公車至A7轉乘機場捷運的旅客，宣導多利用大眾運輸工具，減少二氧化碳排放量，實現降低碳足跡的目標。

王副市長表示，今年大坪頂環狀線公車載客量已有20%的成長，機場捷運的盈餘也是創了新高，希望大坪頂地區的交通措施，能夠讓A7、A8就學、上班的民眾出入更便捷。王副市長也表示，明年初從青山路到振興路會利用特殊的工法打通一條新的道路，期待能解決林口地區的交通問題，使該地區的民眾上班上學會更方便，同時也希望大家能在桃園安居樂業。

606路線公車由三重客運負責經營，每日提供32班次循環往返(尖峰平均每20-30分鐘一班車)，近期的運量已有顯著成長。而113年A7、A8機場捷運每日運量，較112年分別成長了23%與19%。由606線公車與機場捷運的運量觀察可知，TPASS政策確實達到民眾節費、運量提升與節能減碳的三贏局面。

在聖誕節前夕，三重客運公司準備了美味早餐提供給搭乘環線公車轉乘機場捷運的旅客，加強宣傳透過多元公共運輸系統的串聯，減少私人交通工具使用，有效降低碳排放，進而讓生活更便利，讓環境更友善，邀請大家共同加入減碳行列。包括桃捷公司董事長沈志藏、桃園市政府交通局主任秘書宋嘉修、三重客運總經理李建文、龜山區長張嘉平等均一同出席。