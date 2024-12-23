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韓國人激推1水果「在台灣每天吃」　旅遊節目也出現！兩派吵翻

水果攤、當季水果（圖／記者黃克翔攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣一年四季都能生產豐富多樣的水果，擁有「水果王國」之美譽。一名南韓網友先前發文表示，來台旅遊必買「釋迦」這個水果；而不少網友被推坑，直呼「超想要吃吃看」、「太好奇了」，但也有人坦言，覺得太甜了。

一名網友在南韓論壇「theqoo」發文提到，到台灣必吃的水果就是「釋迦」，其外型狀似釋迦牟尼佛頭因而得名，在市場、超市都能買到，口感多汁柔軟、不酸、非常甜。不僅如此，還有韓國旅遊節目特別介紹它。

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PO文掀起熱烈討論，不少吃過的人大讚，「真的很好吃」、「這真的很好吃，吃完感覺神清氣爽」、「釋迦太好吃了，我去台灣還要再買」、「這是我在台灣吃到最好吃的水果」、「太好吃了，去台灣就是為了吃這個」、「飯店前有個水果攤，第一天去就嘗試了，三天兩夜每天都吃一包」、「太瘋狂了...超好吃，整趟旅行每天都吃一次」、「上周去台灣吃了，很好吃，不過我覺得芒果更好吃」。

▲▼農糧署澄清，中元普渡祭祀沒有忌諱祭拜的水果，都是以訛傳訛，而誠心誠意是最重要。（圖／農糧署提供）

▲釋迦。（圖／農糧署提供）

但也有網友搖頭直呼，「我不喜歡，它太甜了」、「昨天吃了，實在不太喜歡，口感不太好，還甜甜的」、「這是一種甜又略帶油膩的水果」。還有一票網友看完超心動，紛紛回應「熱帶水果我都喜歡，像是荔枝、紅毛丹、百香果、山竹、芒果，我一定要去試試看它」、「口感和荔枝像嗎」。

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