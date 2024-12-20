夫妻遊日本「1張卡都刷不過」！信用卡全遭冒名掛失　他崩潰

記者王佩翊／編譯

新加坡一對夫婦赴日旅遊，然而到當地後，竟發現身上所有信用卡都刷不過，聯絡銀行後才發現竟然是有人冒名把他們的信用卡掛失停用，甚至連銀行戶頭也被凍結，差點回不了家。所幸最終妻子在泰國的帳戶還有存款，才成功結束驚魂記。

根據《新明日報》報導，來自新加坡的曾先生10月和妻子一同前往日本旅遊，沒想到卻發現信用卡無法刷卡。兩人最初以為只是店家不接受海外信用卡，沒有太過在意。然而當他們後來前往東京迪士尼時，卻同樣無法刷卡，甚至在嘗試多張信用卡後仍然失敗。

兩人隨後更發現無法登入網路銀行，這才意識到情況不對勁。於是夫妻倆連忙花了200新幣（約新台幣4800元）撥打國際電話，聯繫星展銀行等3家銀行，查明情況。

▲夫妻倆發現身上信用卡全部遭到冒名掛失停用。（示意圖／CFP）



在歷經3小時後，他們才終於得知，是有人假冒他們的名義致電銀行，並謊稱遺失財物，要掛失信用卡，才會導致他們身上所有信用卡都被取消，而銀行戶頭也跟著被凍結。

所幸曾先生的泰國籍妻子在泰國銀行的帳戶內還有部分存款，才解決人在異鄉的困境。不過她仍然對於銀行未經聯絡，就直接掛失取消卡片，感到不滿。她強調，銀行甚至沒有採用一次性密碼（OTP）等安全措施。

對此，星展銀行回應稱，銀行是完全遵循信用卡凍結程序進行操作，也沒有發現有可疑人士企圖存取帳戶。而大華銀行則表示，來電者提供的身分證字號等個資都正確，因此成功完成驗證，而這個過程也都符合業界標準。

夫妻倆目前已經報警，而警方也將持續調查犯人的身分與動機。曾先生則懷疑，嫌犯可能是妻子工作上認識的人。