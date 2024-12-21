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耶誕跨年春節湧380萬旅客「6尖峰時段曝」　桃機急喊提早3小時報到

▲▼桃機,桃園機場。（圖／桃機公司提供）

▲桃機估耶誕、跨年元旦、春節將湧380萬旅運量。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

耶誕節、跨年元旦、寒假及春節將至，桃機公司預估將迎380萬旅運量，日平均運量上看13.2萬到14萬人次不等。桃機提醒，連假期間入境尖峰時段為每日5時、13~17時、20時~22時，出境尖峰時段為每日7~9時、14~15時、23~24時，籲旅客提早3小時抵達機場。

桃園機場旅運量持續成長，2024年1至11月客運量已達4,090萬6,058人次，全年更上看4,500萬人次。

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機場公司表示，耶誕節至跨年為全球觀光熱門時間，加上多所大學自12月下旬起陸續放寒假，預計耶誕節前桃園機場將湧現人潮。疏運時間從12月20日至明年1月5日共17天，預估將增加14架次包機、84架次加班機，總運量將超過225萬人次，每日平均運量約13.2萬人次。

▲▼桃機,桃園機場。（圖／桃機公司提供）

▲桃機耶誕假期每日平均運量約13.2萬人次。（圖／桃機公司提供）

緊接著蛇年長達9天春節連假登場，桃機公司表示，春節疏運時間從1月24日至2月3日共11天，預估出境高峰會落在1月25日與26日，返國入境高峰會落在2月1日初四與2日初五，預估增加包機8架次、加班機46架次，總運量逾155萬人次，每日平均運量約14萬人次，已與疫情前2019年的春節日均量14.2萬人次不相上下。

為因應疏運，桃機公司表示，機場大聯盟各單位已完成相關準備工作，包括整合之入出境運量預報資料每小時滾動更新，也將於群組通報尖峰時段通關時間，供相關單位預作人力調度；尖峰時段出境安檢全線開放、入出境證照查驗規劃專案勤務，彈性調度支援人力，年底前完成49座第四代e-Gate建置作業，合計桃園機場共有71座e-Gate上線服務。

▲▼桃機,桃園機場。（圖／桃機公司提供）

▲採智慧自動報到可加快報到時間。（圖／桃機公司提供）

另外，航空公司依航班量及訂位狀況彈性安排人力；地勤、保全、機場各項設施加派維護人力；客運巴士彈性增派車班因應；排班計程車全體投入旅客疏運服務；如遇特殊狀況保持正常供餐另延長服務時間，每小時緊急供餐能量為7,300份餐點。

桃機公司也提醒5技巧快速通關，首先是善用智慧化服務，桃機公司預判，連假期間入境尖峰時段為每日5時、13~17時、20時~22時，出境尖峰時段為每日7~9時、14~15時、23~24時，提醒旅客可提早3小時抵達機場，並多利用手機、網路或市區預辦登機報到，及使用自助行李託運等智慧化服務。

由於移民署e-Gate「第四代自動查驗通關系統」自2025年1月1日起，10歲以上國民均可使用，直接於通關閘道內註冊後終身有效；美國、韓國、澳洲、義大利、德國、新加坡及馬來西亞等7國，與我國也完成互惠使用自動查驗通關系統，皆可加快通關速度。

▲▼桃機,桃園機場。（圖／桃機公司提供）

▲桃機鼓勵可多搭乘大眾運輸或計程車。（圖／桃機公司提供）

桃機鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具，並預先確認託運與隨身行李攜帶規定；通過安檢金屬探測門前，可先將口袋清空，脫下外套、帽子，取下金屬物品如皮帶等，減少複查安檢更順暢；以及出發前請確認護照效期，檢查護照效期是否為6個月以上。

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