日本免稅先付後退「是鼓勵買更多」！旅日達人：多數人別擔心

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本免稅制度改「先付後退」最快2026年度上路，不少人擔心會變得很麻煩。旅日達人林氏璧就解釋，現行稅關設在出國檢查場中，很多人不刷護照直接走過去。未來則規劃在出發大廳就先刷護照，大家不用擔心會太混亂，「多數人就是在機器很快地退好稅，也不用檢查行李。我想這樣的流程應該是順暢多了。」

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發文，要釐清新制度的影響，根據他看到的日本新聞，還有他們對於外國人免稅制度的規劃，「2025年取消消耗品的免稅金額上限50萬」、「2025年取消消耗品的密封袋特別包裝」，這兩個變動應是在「已改為機場檢查完有把物品帶出國，再退稅制度」的前提下，可以一起檢討改變的項目。

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他指出，機場退稅目的是希望阻止逃稅，取消消耗品免稅上限，是希望大家買更多，「本來就是在能確認阻止逃稅的制度下，再鼓勵你買更多呀。麻煩的包裝也不需要了」。現行稅關設在出國檢查場中的問題就是，很多人會不刷護照直接走過去，迴避掉這一關，就會有逃稅問題。

所以大家不用擔心改成機場退稅後會很混亂，「未來規劃在出發大廳就先刷護照，在行李都沒託運前，會做一個需不需要檢查行李的判定。」他個人猜測，應該是只會檢查有消費大筆金額的旅客行李，「多數人就是在機器很快地退好稅，也不用檢查行李。」最後直呼，「我想這樣的流程應該是順暢多了。」

貼文引發討論，就有人留言，「以疫情之後我對日本機場的了解，大概會亂個兩年，才會找出最適當的動線。然後兩年後會出現新的機器辦自動退稅服務」、「不知道機場會不會變的更加壅塞。」

林氏璧也在留言處表示，「應該是小機場先試辦，如果順利才會擴大。我去找找有沒有schedule」、「看了他們的規劃後，我覺得（壅塞狀況）應該是還好，但要確保退稅機台足夠」，並直呼，「要實際執行才知道了。2026年再煩惱吧！」