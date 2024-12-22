後悔進台大文組！ 她嘆「一輩子沒出路」　學長姐反擊：能力問題

▲女子抱怨從台大政治國關畢業後，工作難找。（圖／翻攝自Google Maps）

圖文／CTWANT

讀頂大有用嗎？一名畢業於台大政治國際關係組的女網友抱怨，自己是轉學考進台大，但在學期間課業壓力極大，加上政治系廢課多，畢業後還沒出路，讓她不禁感嘆「本人這輩子最後悔的就是考台大文組……我寧願去唸東吳法律系，或者輔大醫學系，這樣才有錢賺」。貼文曝光後，引起大批台大生反駁。

原PO在Dcard以「讀台大有什麼用？台大文組一輩子沒出路」為題發文，表示她當初是就讀某所無名大學，透過轉學考進了台大日文系，再雙主修政治系，最後放棄日文系學位，以政治系畢業。原PO直言，台大的課業壓力相當大，每學期都有人「崩潰」，並批評「台大真的是一間學店，學店中的學店」。

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原PO提到，以政治系來說，就有許多廢課，「所以我常常翹課，跑去法律系旁聽，因此，本人雖然是政治國關畢業的，但其實本人的法學知識遠比政治知識豐富」。

原PO也坦言，她認為自己轉去政治系的選擇「錯得十分離譜」，並指出「我沒有先研究好政治系的必修科目，就隨便填了轉系申請，台大政治的必修科目十分繁雜，我雖然是國關組，但照樣須修習政論和公行的科目」、「台大政治的教授們都是留美、留英、留法的，所以想讀台大政治的話，你的英文與數學必須要有一定程度，不然會過得很痛苦」。

原PO感嘆，「本人這輩子最後悔的就是考台大文組，千金難買早知道就是我現在的狀況。在台灣這個鬼島，只有理工科系、法律系、和醫學系才有出路。我真的很後悔進台大，我寧願去唸東吳法律系，或者輔大醫學系，這樣才有錢賺。在台灣，文組一輩子沒出路，我是說真的」。

貼文曝光後，不少台大生在留言區吐槽，「不管妳是不是真的轉學到台大日文又轉政治，但我相信妳真的最初不是台大生，因為妳程度跟台大生差太遠了」、「英文數學都沒程度，妳做啥都不行啊，都讀『文組』了，怎英文都讀不好在這賴這賴那的」、「不知道該從哪裡吐槽起……自己不研究好課程地圖就貿然轉去政治系，再來崩潰英文、數學程度不好」、「其實只是不願意承認自己能力很差所以在台大混得不好而已……事實上如果妳能力夠好，早就去念妳口中這些校系了」。

也有人認為，「我不認為我讀的外文系是沒用的，只有外文確實在找工作上會帶來較多不便，但我可以把我在這裡學到的、培養出來的能力變成我往其他方向發展的工具」、「就我的經驗，同學們難免嫌課程難，但最後也只能怨嘆自己爛，因為就是有人可以在全班平均不到70的時候考到98」、「台大本來就沒有那麼神奇，有用的人，才會讓這學歷變得有用」、「感覺是你對台大有過度幻想，妳根本不知道要什麼，能力不好就補強它」。

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