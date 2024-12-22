才剛出社會！他被要求「過年做1事」崩潰：家人期待太大

▲原PO剛出社會，卻被家人告知明年是最後一次領紅包，之後就要包紅包給親戚，讓他壓力好大。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

倒數一個多月就要迎來農曆新年了，除了圍爐吃團圓飯外，紅包更是不可或缺的過年習俗，不過卻有不少人為此傷透腦筋。一名男網友透露，自己近日突被家人告知，明年是他「最後一次領紅包」，之後就要換他包紅包或送禮給親戚，讓他崩潰直呼「這種家裡期待的壓力真的好大！」

該名男網友在Dcard以「想問各位剛出社會，就都會包紅包回家嗎？」為題發文，表示自己才剛正式踏入職場半年，卻被媽媽要求，工作1年後每逢過年，就要包紅包或送禮盒給親戚們，媽媽還特別提起，「誰家的小孩去年剛出社會，就包了多少，還有誰出國出差帶什麼高級禮盒回來」，讓他備感壓力。

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原PO認為，就算自己出社會工作一年，收入仍然有限，加上身上還背著一筆學貸，認為當前應該先把自己照顧好，而不是急著包紅包給那些不太熟的親戚朋友，等到將來有能力再給也不遲，「畢竟剛畢業薪水頂多才3萬多，但這種家裡期待的壓力真的好大。」

貼文曝光後，不少網友建議，可以意思意思包一下，「我覺得可以包個心意，畢竟家裡人也一定知道你還有學貸+剛出社會，但還是覺得要做個表示」、「剛出社會家裡人不會太介意，心意最重要」、「不管送禮物還是包紅包，表達一下心意長輩會很開心的」、「我開始第一份工作後新年就開始包給直系長輩(父母祖母)，一開始薪水不多所以包不多，但他們都很高興，紅包其實只是個象徵吉利，長輩也不是要靠收紅包賺你的錢。」

不過也有人回覆，「我媽說嫁人之前都不用包」、「如果是我薪水只有3萬多的話，根本不會浪費錢去做這種打腫臉充胖子的行為」、「父母爺奶可以，親戚就不用了！再多的就是情勒...」、「我不會包，個人想法是這習俗早該廢除了，很多人都是剛出社會就要背學貸可能還要繳房租什麼的，或者是已經結婚生小孩壓力就已經夠重了，一到過年要包爸爸媽媽爺爺奶奶阿公阿嬤甚至還有姪子姪女的紅包，然後長輩一包就要6000或以上是要逼死誰。」

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