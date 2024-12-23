新鮮人「到科技業上班」怕爆了！過來人曝1共通點：霸凌會更嚴重

▲職場霸凌零容忍！（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

勞發署北分署一名39歲公務員在辦公室輕生，矛頭指向分署長謝宜容疑長期霸凌；而台達電總部16日也發生墜樓事件，25歲男研發替代役也疑似遭主管霸凌。對此，一名應屆畢業生直呼，準備要到科技業就職的他感到很惶恐，「想知道這種霸凌在科技業是很普遍的嗎？」

一名網友近日在Dcard透露，自己是應屆畢業生，準備踏入科技業，但看到新聞上霸凌事件頻發，不禁擔心「這種情況在科技業很普遍嗎？又該怎麼避免？」

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底下網友無奈點出，若職場都是資深員工、主管，菜鳥小心遭到霸凌，「我曾在國小擔任替代役，裡面的老師就在霸凌同事，你覺得這樣教得出不會霸凌的學生嗎」、「不一定！如果是那種養老公司，霸凌的情況會更嚴重，原因和公務員遇到的情況差不多」、「超級多，尤其老主管」、「80在職場就跟呼吸一樣，儘量先了解部門的風氣，另外一個判斷指標是主管越少越好」。

對此，有網友建議，「不管是不是科技業都會有霸凌問題，讓內心堅強點，以及遇到霸凌人士不予理會，或是直接對槓，但不要罵髒話也不對人，還有錄音筆或手機錄音隨時準備，最快方法就離職遠離有毒地方」、「只要有人的地方，不管什麼產業都有可能發生，如果考績拿到最爛也不要難過，只要想著拿什麼樣的考績做多少的事，心裡會好過很多」。