傳3起匿名陳情縣府處長、學校主管涉職場霸凌　許淑華回應了

▲南投縣政府和民意代表近日接獲匿名陳情指控縣府和學校職場霸凌。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

勞動部發生公務員不幸輕生事件，也使職場霸凌現象廣受矚目；南投縣長許淑華20日表示，縣府和多位縣議員最近都收到匿名文件、陳情縣府和學校主管有霸凌情形，將進行了解，對於正式陳情案件也會立案調查，希望改善職場文化。

南投縣議會20日召開第20屆第12次臨時會，議長何勝豐指出，近期接獲3起匿名檢舉案，皆為指控縣府處長等主管霸凌下屬，因此提醒縣府局處首長特別注意領導統御作風；縣議員沈夙崢、林友友也表示，陸續接獲多所學校職員陳情遭到職場霸凌，縣議會隨即通過提案，建請縣府教育處研議設立縣內各級學校教師職場霸凌反應流程及反應方式。

許淑華對此有感而發表示，因為勞動部發生憾事，從中央到地方，開始重視職場霸凌現像，對於職場壓迫，各界也特別關心。

許淑華指出，最近民意代表及縣府都有收到匿名文件，雖然沒有署名，但會針對不同案情進行了解，如果主官在言語或行為上有過當的部分，包括縣議員關切學校校長帶領老師等問題，只要是正式陳情就立案調查；至於匿名文件，雖然沒辦法立案，但也會進行了解，希望改善整體職場文化。