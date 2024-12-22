　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

傳3起匿名陳情縣府處長、學校主管涉職場霸凌　許淑華回應了

▲南投縣政府和民意代表近日接獲匿名陳情指控縣府和學校職場霸凌。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

▲南投縣政府和民意代表近日接獲匿名陳情指控縣府和學校職場霸凌。（圖／資料照片，記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

勞動部發生公務員不幸輕生事件，也使職場霸凌現象廣受矚目；南投縣長許淑華20日表示，縣府和多位縣議員最近都收到匿名文件、陳情縣府和學校主管有霸凌情形，將進行了解，對於正式陳情案件也會立案調查，希望改善職場文化。

南投縣議會20日召開第20屆第12次臨時會，議長何勝豐指出，近期接獲3起匿名檢舉案，皆為指控縣府處長等主管霸凌下屬，因此提醒縣府局處首長特別注意領導統御作風；縣議員沈夙崢、林友友也表示，陸續接獲多所學校職員陳情遭到職場霸凌，縣議會隨即通過提案，建請縣府教育處研議設立縣內各級學校教師職場霸凌反應流程及反應方式。

許淑華對此有感而發表示，因為勞動部發生憾事，從中央到地方，開始重視職場霸凌現像，對於職場壓迫，各界也特別關心。

許淑華指出，最近民意代表及縣府都有收到匿名文件，雖然沒有署名，但會針對不同案情進行了解，如果主官在言語或行為上有過當的部分，包括縣議員關切學校校長帶領老師等問題，只要是正式陳情就立案調查；至於匿名文件，雖然沒辦法立案，但也會進行了解，希望改善整體職場文化。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
6樓以上住戶注意！元旦起4年「少做1件事」　最高罰30萬
金泰梨頒獎典禮犯「大型失誤」全播出　李帝勳急圓場
快訊／跌落金爐「遭磚牆重壓」　58歲工人亡
川普計畫上任首日退出WHO！　金融時報：就職典禮宣布
雙北一堆老房子「為何不都更？」　專家點出4大原因
快訊／工人跌落宮廟金爐塔！　無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

國6東草屯段5車追撞畫面曝　客運車頭全毀回堵5公里

快訊／花蓮58歲工人跌落宮廟金爐「遭磚牆重壓」　送醫搶救不治

封鎖式攔查！嘉義縣擴大臨檢抓酒駕　朴子分局查獲1累犯

傳3起匿名陳情縣府處長、學校主管涉職場霸凌　許淑華回應了

快訊／花蓮工人跌落宮廟金爐塔！　頭部受創、全身骨折命危

水泥車外洩路面成「滑滑梯」！苗栗婦騎車慘摔送醫　警追肇事運將

驚險！台中白車違規左轉自撞翻覆　斑馬線行人差1秒就被撞上

奉獻部落一甲子！巫師祭儀保存者莊美梅祭師辭世　享壽96歲

無良父3小孩面前吸毒！害4歲女發展遲緩　二審判更重

《紅手指》換製作人、導演...2800萬補助金泡湯　提告敗訴

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

62歲狄鶯透視裝辣舞

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

張惠妹攻蛋：你們是不是很想站起來！　「租大巨蛋23天」租金破億創紀錄

小鐘示愛29歲女星Dolly...　嘴ㄆㄧㄚˊ「精子好逑」

婆家娘家距離只隔一門　新娘出嫁泣不成聲笑瘋

浪犬現身排雲山莊討食！壯男走路4hrs「連狗帶籠」揹下玉山

統神是害羞了嗎？拳上在即 賽前訪問片段流出 #shorts

國6東草屯段5車追撞畫面曝　客運車頭全毀回堵5公里

快訊／花蓮58歲工人跌落宮廟金爐「遭磚牆重壓」　送醫搶救不治

封鎖式攔查！嘉義縣擴大臨檢抓酒駕　朴子分局查獲1累犯

傳3起匿名陳情縣府處長、學校主管涉職場霸凌　許淑華回應了

快訊／花蓮工人跌落宮廟金爐塔！　頭部受創、全身骨折命危

水泥車外洩路面成「滑滑梯」！苗栗婦騎車慘摔送醫　警追肇事運將

驚險！台中白車違規左轉自撞翻覆　斑馬線行人差1秒就被撞上

奉獻部落一甲子！巫師祭儀保存者莊美梅祭師辭世　享壽96歲

無良父3小孩面前吸毒！害4歲女發展遲緩　二審判更重

《紅手指》換製作人、導演...2800萬補助金泡湯　提告敗訴

黑面琵鷺出現台南南區濱海公路　李啟維：來觀賞豐富的候鳥自然生態！

不是妖股！「這檔股票」今年股價飆漲逾100%　轉攻封裝獲利大暴增

南瀛耶誕童樂會吸引6千人次　黃偉哲與大小朋友提前歡慶耶誕

22分領先進入決勝節必勝？　「慘遭翻盤」熱火隊長嘆：報應

冷氣連開2個月！他拆機清洗...驚見霉菌灰塵炸出「黑色珊瑚礁」

范少勳女兒整手都胎記…天冷會變色　目睹「她下意識躲藏」心疼了

國6東草屯段5車追撞畫面曝　客運車頭全毀回堵5公里

哈爾濱「冰雪大世界」開園　「超級冰滑梯」增至24條

海賊王粉絲必朝聖！熊本縣廳前金色魯夫雕像　絕美銀杏步道當背景

金泰梨頒獎典禮犯「大型失誤」講錯話全被播出　李帝勳急圓場救她

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

社會熱門新聞

酒吧兼職妹下班遭輪流性侵！全身沾滿DNA

快訊／統神後遭尻頭提告了！警方帶回2男調查

替代役男墜樓亡！前員工聲援稱被霸凌挨告

變態工程師撿屍爛醉女友人房內逞慾

爸獨留3歲、1歲小兄弟在家！　離婚媽也不管「已交男友」

逃亡大陸26年！大甲鎮瀾宮副董三哥鄭銘富涉8重罪免訴

快訊／花蓮工人跌落宮廟金爐塔！全身骨折命危

淫男誘女業務摩鐵簽約硬上　傳百則簡訊騷擾

台中「13歲姑姪檔」二度離家找到了

違停被叭「拖鞋爆砸頭」外送員淡定滑手機

護膝太貴！全聯倉儲罹難水電工綁腿海綿

快訊／新北某商旅凌晨火警！警消急疏散40人

男警自爆劈腿女同事！派出所當砲房　分局回應了

即／新北工廠大火！消防局示警3地區緊閉門窗

更多熱門

相關新聞

年薪超越拜登！美女警「謊報加班」賺1305萬

年薪超越拜登！美女警「謊報加班」賺1305萬

美國紐約市警局一名女警官靠著謊報「加班費」，在2023年一整年的薪資所得超過40萬美元（約新台幣1305萬元），收入遠高於美國總統拜登的年薪，成為警局最高收入者。然而，她近期因涉嫌謊報加班費，以及指控遭到警界高層以職場權勢施壓性侵，一連串事件引發警界內部調查，以及社會廣泛關注。

替代役男墜樓亡！前員工聲援稱被霸凌挨告

替代役男墜樓亡！前員工聲援稱被霸凌挨告

台南學校教學卓越獎摘2金2銀展現教育創新實力與活力

台南學校教學卓越獎摘2金2銀展現教育創新實力與活力

已婚男老師多次激戰「學生媽」！她大暈船

已婚男老師多次激戰「學生媽」！她大暈船

學霸替代役男疑遭霸凌墜樓亡　台達電、警方回應了

學霸替代役男疑遭霸凌墜樓亡　台達電、警方回應了

關鍵字：

職場霸凌匿名陳情學校南投縣政府

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蹦闆道歉了

快訊／統神賽後遭「兄弟」尻頭

快訊／《拳上》開場狂暴互扁輸出

酒吧兼職妹下班遭輪流性侵！全身沾滿DNA

快訊／統神後遭尻頭提告了！警方帶回2男調查

洪榮宏拒邀約被黑道砍4刀耳朵掉一半

阿妹唱三天三夜　居民「微幅震動」影片曝

蹦闆YT直播「統」一回覆！76分鐘道歉3對象

藍鷹派全面抬頭　「黨內殺聲四起」

擋在統神前面　女員工也被打「傷得比統神重」

拳上2024舉牌女郎辣翻網　甜美性感照曝光

朴信惠結婚首提老公哭了：我比想像沒自尊⋯　張娜拉終於摸到大賞爆哭

被女友嬤巨乳蹭到有反應！他直接在餐桌激戰

快訊／熱帶低壓生成！24小時內有機會變成「帕布」颱風

氣溫下滑還沒探底「明晨不到10度」　跨年冷空氣退場

更多

最夯影音

更多

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

62歲狄鶯透視裝辣舞

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面