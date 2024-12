年薪超越拜登！美女警「謊報加班」狂賺1305萬　在辦公室淪長官性奴

▲美國紐約市警局女警官艾普斯涉嫌謊報加班費。(圖/翻攝自臉書)

記者羅翊宬/綜合報導

美國紐約市警局一名女警官靠著謊報「加班費」,在2023年一整年的薪資所得超過40萬美元(約新台幣1305萬元),收入遠高於美國總統拜登的年薪,成為警局最高收入者。然而,她近期因涉嫌謊報加班費,以及指控遭到警界高層以職場權勢施壓性侵,一連串事件引發警界內部調查,以及社會廣泛關注。

根據美媒《紐約郵報》,從公開的薪資記錄顯示,該名在紐約市警察局服務的女警官艾普斯(Quathisha Epps)去年申報了超過20萬美元加班費,總收入超過40萬美元。作為一名警界行政職位的中尉,艾普斯的加班時數達到1627小時,平均每週工作74小時,引起了警局內部的質疑。許多基層警員認為,行政工作不可能需要如此高的加班時數。

內部調查顯示,艾普斯可能自行批准加班時數,而她的遲到、早退和缺席情況也被曝光。

NYPD Officer Quathisha Epps allegedly falsified countless overtime hours which ballooned her yearly take to over $400k.



That’s enough to hire several other officers.



NYC tax dollars aren’t just wasted, they’re stolen.



Epps deserves jail for her theft.pic.twitter.com/wOw7fcQZEY