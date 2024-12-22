年薪超越拜登！美女警「謊報加班」狂賺1305萬　在辦公室淪長官性奴

▲美國紐約市警局女警官艾普斯涉嫌謊報加班費。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

美國紐約市警局一名女警官靠著謊報「加班費」，在2023年一整年的薪資所得超過40萬美元（約新台幣1305萬元），收入遠高於美國總統拜登的年薪，成為警局最高收入者。然而，她近期因涉嫌謊報加班費，以及指控遭到警界高層以職場權勢施壓性侵，一連串事件引發警界內部調查，以及社會廣泛關注。

根據美媒《紐約郵報》，從公開的薪資記錄顯示，該名在紐約市警察局服務的女警官艾普斯（Quathisha Epps）去年申報了超過20萬美元加班費，總收入超過40萬美元。作為一名警界行政職位的中尉，艾普斯的加班時數達到1627小時，平均每週工作74小時，引起了警局內部的質疑。許多基層警員認為，行政工作不可能需要如此高的加班時數。

內部調查顯示，艾普斯可能自行批准加班時數，而她的遲到、早退和缺席情況也被曝光。

NYPD Officer Quathisha Epps allegedly falsified countless overtime hours which ballooned her yearly take to over $400k.



That’s enough to hire several other officers.



NYC tax dollars aren’t just wasted, they’re stolen.



Epps deserves jail for her theft.pic.twitter.com/wOw7fcQZEY — Paul A. Szypula ???????? (@Bubblebathgirl) December 21, 2024

事件發生後，她的加班安排被調整，並被告知將回到巡邏崗位，這對她來說顯然不具吸引力。最終，艾普斯選擇提前退休，並放棄原本可領取的額外退休補助，每月依然可領取約1萬6000美元的退休金。

除了加班費的爭議，艾普斯還提出了嚴重的性侵指控，並向公平就業機會委員會（EEOC）投訴，指控紐約市警局警務部門負責人馬德瑞（Jeffrey Maddrey）對她進行性侵和性騷擾。

艾普斯透露，當她因面臨財務困境而向馬德瑞求助時，遭到馬德瑞要求提供「性服務」，並在其辦公室內多次進行性侵行為，其中一次發生在辦公桌旁，馬德瑞提出肛交、口交等要求，即便多次要求停止，但馬德瑞並不理會，甚至要求她必須服從。

EXCLUSIVE | NYPD’s top cop Jeffrey Maddrey abruptly resigns after allegedly demanding underling perform sexual favors in exchange for overtime pic.twitter.com/NPd3yoV3OS — New York Post (@nypost) December 21, 2024

艾普斯也聲稱，馬德瑞曾強迫她支付他的家庭渡假費用，並要求她處理與小三有關的私人事務。

艾普斯爆料，馬德瑞工作時多次發送帶有性暗示的訊息，要求她進行不當的性行為，「他以『協助』她保住房子為理由，威脅若不滿足他的要求，就無法獲得加班機會。」

馬德瑞強烈否認所有指控，並表示艾普斯的指控完全是為了轉移注意力，試圖掩蓋她謊報加班的事實。