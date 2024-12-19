學霸替代役男疑遭霸凌墜樓亡　台達電允諾調查...警方回應了

▲內湖台達電研發替代役男彭男墜樓身亡，是否遭職場霸凌有待調查釐清。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導



北市內湖區瑞光路180號台達電總部大樓16日發生一起墜樓案，該公司研發替代役男不幸身亡；警方調查發現，死者彭男獨自到該公司大樓9樓後就發生意外，現場並未留下遺書，消息曝光後引發外界討論，今天網路論壇上傳一張台達電內部員工對話群組，「死者是清華大學工業工程管理學系碩士，在公司擔任研發替代役，考績被打最爛、疑似遭到主管霸凌」、「他才會在上班時間從2樓跑到8樓，大吼大叫後跳樓」；對此台達電今天回應「會進行內部調查有無職場霸凌情事、並協助家屬處理後續事宜」。







據了解，彭姓死者生前曾向父母透露，在台達電上班並不開心，表達同事、長官對他相當不友善，「工作壓力相當大」，但因彭男老家在台中，父母聽聞此事後本打算近期趁休假時北上安慰小孩，未料親子交流聚會還沒成行，兒子就在服役的科技公司輕生。



對此內湖警方表示，目前尚未接獲尋短家屬提告，若民眾及知情者願意提供彭男生前遭霸凌、不當對待的具體事證，警方將通報業務主管機關啟動調查程序，如果有涉及犯罪行為，警方必會依法調查究責。

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