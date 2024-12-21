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學霸替代役男墜樓亡！前員工聲援稱被霸凌離職　台達電提告

▲內湖台達電研發替代役男彭男墜樓身亡，是否遭職場霸凌有待調查釐清。（圖／翻攝網路）

▲內湖台達電研發替代役男彭男墜樓身亡，一名前員工於PTT發文稱被人資跟主管霸凌，台達電已提告。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪、劉人豪／台北報導

台達電總部大樓16日下午發生墜樓案，一名擔任研發替代役25歲的男員工，疑遭主管霸凌墜樓身亡，台達電強調會內部調查有無職場霸凌情事。而一名曾在台達電工作的網友發文指出，他也跟該名研替生也類似的遭遇，控訴遭人資和主管聯手霸凌，對此，台達電表示該網友工作表現與出勤狀況皆未達正常標準，於試用期內以合法程序終止其聘僱合約，今（21）日已對其提出妨害名譽告訴。

一名網友在PTT的Tech_Job板發文指出，今年8月13日進辦公室不久，就收到人資的訊息說要了解工作情形到會議室以後發現桌上有「自願離職單」，人資要求趕快簽一簽，「我壓根不想簽，人資就開始恐嚇了」，隨後人資聯繫主管，「聯手逼我要自願離職」，說想要調去其他廠都被拒絕，「我真的沒辦法了，我開始簽離職日期和姓名的第一個字」，簽完離職日期9月17，被要求把停止發薪日改成8月14日，13日當天一定要離職。

之後該名網友強調不簽自願離職，主管則回「那我跟你已經沒什麼好談的了，警衛，這是我們員工，今天離職，識別證已經收了，送他出去，不准再踏進來」，於是就這樣離開台達電，之後除了寄信給台達電申訴，也找台北市勞工局說被資遣，認為遭人資和主管聯手霸凌。

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

▲前員工發文指出遭人資跟主管霸凌。（圖／翻攝PTT）

對於該篇網友發文，台達電今（21日）發表聲明，表示將對該員員工提告。聲明全文如下：

對於失去一位工作表現傑出、考績優良，並深獲同事與主管肯定的同仁，深感遺憾與痛心，對此不幸，已於第一時間積極協助家屬處理善後並全力配合檢警偵查作業。此外，亦已於事件當日同步啟動內部調查機制，目前仍持續進行中，務求盡最大可能還原真相。

於此同時，台達對於網路PTT討論版某一匿名發文者，利用此不幸事件的機會，散佈其聘僱合約終止過程的不實指控，尤表強烈譴責。此匿名發文者經調查為台達黃姓離職員工，該員於聘僱合約內所議定之三個月試用期間內，工作表現與出勤狀況皆未達正常標準，台達遂於試用期內以合法程序終止其聘僱合約。

台達電說明，然其在網路上散播不實言論、混淆視聽，並揭露台達員工個資之行為，已強烈損害台達公司商譽及員工個人名譽，今（21）日，台達已對其正式提出妨害名譽之刑事告訴，並將委請外部律師進行後續一切法律行動，捍衛公司合法權益與商譽。

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