　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

肯定績優員工　宏致電子捐信義鄉「劉巧玲號」行動圖書車

▲宏致電子以績優員工劉巧玲（右3）為名慨捐行動圖書車，嘉惠原鄉學子。（圖／南投縣政府提供）

▲宏致電子以績優員工劉巧玲（右3）為名慨捐行動圖書車，嘉惠原鄉學子。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

善心企業宏致電子長期以旗下員工之名，捐贈南投縣政府和偏鄉各式車輛、回饋社會，日前又捐贈信義鄉公所圖書館一輛行動圖書車「劉巧玲號」，除以優秀員工做代表傳播愛心，也嘉惠原住民偏鄉孩子借閱圖書求知。

捐贈典禮13日在縣府舉行，宏致電子董事長袁万丁及其妻徐昌翡、「劉巧玲」本尊等一行6人出席，縣長許淑華及文化局長林榮森等局處長偕縣議員全文才和林儒暘服務處秘書、信義鄉長全志堅、鄉代松東隆和辜麗華熱情迎賓，許淑華與袁万丁也和開心閱讀圖書的幼兒園小朋友親切互動，場面溫馨。

▲宏致電子慨捐行動圖書車，嘉惠原鄉學子。（圖／南投縣政府提供）

許淑華指出，袁万丁經營宏致電子業務蒸蒸日上，回饋社會的行動更是不落人後：多來年陸陸續續捐贈該縣很多救護車、福祉車，年初也捐過一輛行動圖書車給水里鄉立圖書館，而且都是以優秀員工來命名，這次捐給信義鄉的「劉巧玲號」，即為肯定在公司財務部服務的績優職員劉巧玲；而該縣幅員遼闊，信義鄉各部落的孩子分散在面積比彰化縣還大的區域，加上鄉立圖書館也正籌備新建，有了這輛行動圖書車，更方便孩子們借閱書籍，滿足他們的求知和學習需求，他再次謝謝袁万丁及所有宏致員工的愛心。

▲宏致電子慨捐行動圖書車，嘉惠原鄉學子。（圖／南投縣政府提供）

袁万丁指出，員工最多達上萬人的宏致電子，前後已累積捐出100多輛各種車輛，這完全歸功於所有員工平時的努力，才得以讓公司積攢出小小的利潤來回饋、關懷社會，因此向來都以員工的名字為贈車命名，也希望由這些優秀同仁做代表，讓這份愛心散播到全國各個角落，很多同仁也都把這些車輛當作是自己另一個孩子或家人，這種喜悅和驕傲是千金難買，所以該公司會持續地做公益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
保險女業務摩鐵簽約　遭淫男硬上崩潰
台中名店聲稱「9成草莓蛋糕都沒洗」！炎上急道歉
快訊／蹦闆直播道歉！
101跨年煙火76秒影片公開！　背景歌是12強主題曲
「最美恐怖分子」遭判刑21年　正面照曝光
中居正廣「私約圈內女」出事了　賠1900萬封口

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

自主防災2.0認證！花蓮7處社區獲1水保署銀質、銅質肯定

肯定績優員工　宏致電子捐信義鄉「劉巧玲號」行動圖書車

花蓮極限運動場啟用！各界好手交流　頂棚外觀具特色成新地標

展現靱性重生！花蓮日出大道栽種5千顆風雨蘭　期待明年花盛開

本身重度聽障...光電老董開發輔助聽器　贈價值百萬元產品助弱勢

13萬人嗨翻台南好young耶誕搖滾演唱會　粉絲續排31日跨年演唱會

太魯閣重生！感謝志工齊心投入災後復原　內政部持續挹注重建

社區林業生根！花蓮分署年度成果展　37執行社區近千人同歡

徐榛蔚主祭宗教歲末感恩祈福會　欣慰財劃法修正通過

北檢打詐、反賄不缺席！攜手最高檢察署　傳遞溫馨支持正能量

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

62歲狄鶯透視裝辣舞

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

小鐘示愛29歲女星Dolly...　嘴ㄆㄧㄚˊ「精子好逑」

張惠妹攻蛋：你們是不是很想站起來！　「租大巨蛋23天」租金破億創紀錄

統神是害羞了嗎？拳上在即 賽前訪問片段流出 #shorts

陸男噎到脹紅！顧客沒發現　店長急衝「哈姆立克法」救援

婆家娘家距離只隔一門　新娘出嫁泣不成聲笑瘋

自主防災2.0認證！花蓮7處社區獲1水保署銀質、銅質肯定

肯定績優員工　宏致電子捐信義鄉「劉巧玲號」行動圖書車

花蓮極限運動場啟用！各界好手交流　頂棚外觀具特色成新地標

展現靱性重生！花蓮日出大道栽種5千顆風雨蘭　期待明年花盛開

本身重度聽障...光電老董開發輔助聽器　贈價值百萬元產品助弱勢

13萬人嗨翻台南好young耶誕搖滾演唱會　粉絲續排31日跨年演唱會

太魯閣重生！感謝志工齊心投入災後復原　內政部持續挹注重建

社區林業生根！花蓮分署年度成果展　37執行社區近千人同歡

徐榛蔚主祭宗教歲末感恩祈福會　欣慰財劃法修正通過

北檢打詐、反賄不缺席！攜手最高檢察署　傳遞溫馨支持正能量

單車男違規大喊「我沒有」辱警髒話！遭壓制在地...民眾全看傻

才剛出社會！他遭要求「過年做1事」崩潰：家人期待太大

富邦新任二軍教頭「全能型」　林威助透露選才關鍵

印度信徒iPhone掉進功德箱　廟方拒歸還：已是神的財產

65歲還在租房「一次付清2年租金」仍被拒！網曝1招：可以過很爽

檳榔專法草案預告「兒少孕婦禁吃」　原民文化擬不受限

遭彈劾仍頑強抵抗！尹錫悅「拒收法庭文件」　公搜處下逮捕最後通牒

全球第一　上海港2024年吞吐量破5000萬TEU

妳嬰靈纏身！神棍騙正妹按摩師掏錢做金牌+嘿咻解厄　判決出爐

美國降息謹慎、外資放假　法人建議中立觀察前波低點支撐

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

地方熱門新聞

美麗新影城12／30起暫停營業　關鍵原因曝

張善政出席　李曉鐘萬斤柳丁捐贈　

台南耶誕跨年首場演唱會重磅登場

超爽！他花3000元台中買海鮮　抽中購物節百萬獎金

英熙點燈魷點嚇人！陳其邁點名他當玩家

地方財劃法通過　凌濤：須防「清鳥宗」奧步

台南攤商「辛苦存50元」破31萬　62公斤硬幣被偷光

原民部落至谷關溫泉區　向遊客報佳音

噪音車注意！南投新增7處聲音照相抓炸街車

休假所長聽「特殊」鳥聲PO網　男意外尋回愛鳥

2025臺灣燈會主燈基地安座　桃園青埔舉行

北檢打詐、反賄不缺席！攜手最高檢察署傳遞正能量

台東12/24起增設3處社區營養推廣分中心

台南市教育局邀教育工作者共賞《台灣超人》紀錄片

更多熱門

相關新聞

光電老董開發輔助聽器　贈價值百萬元產品助弱勢

光電老董開發輔助聽器　贈價值百萬元產品助弱勢

訊映光電股份有限公司董事長賴家德因本身重度聽障，致力開發輔助聽器，並積極推廣給國內有需求民眾，以增進人際溝通、改善生活品質；日前也與弘全科技股份有限公司聯合捐贈60組、總價值達100萬元的輔助聽器予南投縣政府，嘉惠低收、中低收或生活困頓的聽力退化者。

原住民「無照」持3獵槍　就逮辯：想打獵

原住民「無照」持3獵槍　就逮辯：想打獵

桃園市蘭馨協會　捐贈急難救助金助弱勢

桃園市蘭馨協會　捐贈急難救助金助弱勢

少女「校外教學」激戰2男遭偷拍　強逼肉贖

少女「校外教學」激戰2男遭偷拍　強逼肉贖

市民捐贈南消幫浦消防車1輛黃偉哲代表接受

市民捐贈南消幫浦消防車1輛黃偉哲代表接受

關鍵字：

宏致電子捐贈行動圖書車原住民偏鄉學生

讀者迴響

熱門新聞

快訊／蹦闆道歉了

快訊／統神賽後遭「兄弟」尻頭

快訊／《拳上》開場狂暴互扁輸出

酒吧兼職妹下班遭輪流性侵！全身沾滿DNA

快訊／統神後遭尻頭提告了！警方帶回2男調查

洪榮宏拒邀約被黑道砍4刀耳朵掉一半

阿妹唱三天三夜　居民「微幅震動」影片曝

擋在統神前面　女員工也被打「傷得比統神重」

藍鷹派全面抬頭　「黨內殺聲四起」

拳上2024舉牌女郎辣翻網　甜美性感照曝光

朴信惠結婚首提老公哭了：我比想像沒自尊⋯　張娜拉終於摸到大賞爆哭

快訊／統神拳上輸蹦闆不服判決

《拳上》主辦Po11喊：不會就這麼算了

氣溫下滑還沒探底「明晨不到10度」　跨年冷空氣退場

即／超大咖AV女優新有菜宣布引退

更多

最夯影音

更多

《拳上》統神嗆蹦闆「把你打成狗」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

62歲狄鶯透視裝辣舞

#拳上2024 蹦闆開嗆「今晚殺豬」　曝原本想騎豬進場

TWICE子瑜曝與親哥差7歲 親揭「被打著長大」XD #星光雲REELS

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面