肯定績優員工　宏致電子捐信義鄉「劉巧玲號」行動圖書車

▲宏致電子以績優員工劉巧玲（右3）為名慨捐行動圖書車，嘉惠原鄉學子。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

善心企業宏致電子長期以旗下員工之名，捐贈南投縣政府和偏鄉各式車輛、回饋社會，日前又捐贈信義鄉公所圖書館一輛行動圖書車「劉巧玲號」，除以優秀員工做代表傳播愛心，也嘉惠原住民偏鄉孩子借閱圖書求知。

捐贈典禮13日在縣府舉行，宏致電子董事長袁万丁及其妻徐昌翡、「劉巧玲」本尊等一行6人出席，縣長許淑華及文化局長林榮森等局處長偕縣議員全文才和林儒暘服務處秘書、信義鄉長全志堅、鄉代松東隆和辜麗華熱情迎賓，許淑華與袁万丁也和開心閱讀圖書的幼兒園小朋友親切互動，場面溫馨。

許淑華指出，袁万丁經營宏致電子業務蒸蒸日上，回饋社會的行動更是不落人後：多來年陸陸續續捐贈該縣很多救護車、福祉車，年初也捐過一輛行動圖書車給水里鄉立圖書館，而且都是以優秀員工來命名，這次捐給信義鄉的「劉巧玲號」，即為肯定在公司財務部服務的績優職員劉巧玲；而該縣幅員遼闊，信義鄉各部落的孩子分散在面積比彰化縣還大的區域，加上鄉立圖書館也正籌備新建，有了這輛行動圖書車，更方便孩子們借閱書籍，滿足他們的求知和學習需求，他再次謝謝袁万丁及所有宏致員工的愛心。

袁万丁指出，員工最多達上萬人的宏致電子，前後已累積捐出100多輛各種車輛，這完全歸功於所有員工平時的努力，才得以讓公司積攢出小小的利潤來回饋、關懷社會，因此向來都以員工的名字為贈車命名，也希望由這些優秀同仁做代表，讓這份愛心散播到全國各個角落，很多同仁也都把這些車輛當作是自己另一個孩子或家人，這種喜悅和驕傲是千金難買，所以該公司會持續地做公益。